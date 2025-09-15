Primeira alteração no XVI Governo Regional

A última mexida na composição de um executivo regional em funções datava de Outubro de 2017, quando Miguel Albuquerque afastou três secretários regionais — Rui Gonçalves (Finanças e Administração Pública), Eduardo Jesus (Economia, Turismo e Cultura) e Sérgio Marques (Assuntos Parlamentares e Europeus) — procedendo a uma remodelação significativa. Nesse contexto, foi criada a função de vice-presidente, acumulando as pastas da Coordenação Política, Finanças e Economia, cargo assumido por Pedro Calado. Os outros substitutos foram Paula Cabaço e Amílcar Gonçalves.

Jorge Carvalho era, até agora, a par de Miguel Albuquerque, o mais antigo governante em funções. Reconduzido a 15 de Abril último no XVI Governo Regional, resultante das eleições antecipadas de 23 de Março de 2025, mantinha-se à frente da Secretaria Regional da Educação, Ciência e Tecnologia. A antecipação eleitoral seguiu-se à dissolução da Assembleia Legislativa da Madeira, em Janeiro, na sequência da aprovação de uma moção de censura ao XIV Governo Regional, igualmente liderado por Miguel Albuquerque.

No novo executivo, Miguel Albuquerque manteve a presidência e reconduziu apenas dois secretários regionais: Jorge Carvalho, agora substituído por Elsa Fernandes, e Eduardo Jesus, que passou a acumular as áreas do Turismo, Ambiente e Cultura.