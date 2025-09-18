CDU "é a única" a concorrer a todos os municípios no Continente e Madeira?

No passado sábado, 13 de Setembro, o secretário-geral do PCP, Paulo Raimundo, afirmou que a CDU é a "única" força política a concorrer a todos os órgãos municipais no Continente e na Madeira nas autárquicas de 12 de Outubro. As declarações tiveram destaque na imprensa nacional, incluindo no dnoticias.pt e na edição impressa do DIÁRIO de Notícias, no dia 14, que noticiaram que, na apresentação do candidato à Câmara de Vila Nova de Famalicão, Paulo Raimundo sublinhou que as listas da CDU integravam mais de 12 mil candidatos independentes e que se tratava da única força política presente em todos os municípios do Continente e da Madeira.

Para apurar a veracidade desta afirmação, analisámos especificamente a situação na em Portugal continental e na Região Autónoma da Madeira, ou seja, nos 278 municípios do Continente e 11 municípios do arquipélago.

Na Madeira, conforme noticiado pelo DIÁRIO de Notícias na edição de 20 de Agosto, a CDU concorre a todos os órgãos municipais dos 11 concelhos. Também de acordo com informação do órgão central do PCP e publicações recentes no semanário Avante!, a CDU apresenta candidaturas aos órgãos municipais – Câmara Municipal e Assembleia Municipal – em 304 dos 308 municípios do país, incluindo todos os 278 municípios do Continente e os 11 municípios da Madeira. A coligação não concorre apenas em quatro concelhos dos Açores. Esta informação indica que, de facto, a CDU terá presença em todos os municípios do Continente e da Madeira, tal como afirmou Paulo Raimundo, mas a ideia de que seria a “única” força política com essa cobertura merece ser clarificada à luz de outros partidos.

Comparando com outras forças políticas, verificamos que o PSD não apresenta listas em dois concelhos do distrito de Portalegre – Monforte e Campo Maior –, embora concorra aos restantes 13 municípios, por vezes em coligação com o CDS-PP ou, num caso, com o PPM. Por sua vez, o PS concorre a todos os municípios do Continente, mas não apresenta candidatura ao concelho de Santana, na Região Autónoma da Madeira, devido à alegada entrega fora de prazo das listas.

O Chega, apesar de concorrer a todos os municípios, não apresenta listas para todos os órgãos municipais – Câmara e Assembleia. Na Região Autónoma da Madeira, por exemplo, o partido não concorre à Assembleia Municipal na maioria dos concelhos, incluindo Santa Cruz, Machico, Santana, Porto Moniz, Calheta, Ponta do Sol e Porto Santo.

Em suma, embora seja correcto afirmar que a CDU se apresenta a todos os municípios do Continente e da Madeira, a afirmação de que seria a “única” força com cobertura nacional plena deve ser analisada com nuance: o Chega concorre a todos os municípios, mas não a todos os órgãos municipais, enquanto a CDU apresenta listas tanto para a Câmara como para a Assembleia Municipal em todos os municípios do Continente e da Madeira.



Concluiu-se assim que a CDU é de facto a única força política com candidaturas a todos os órgãos municipais – Câmara e Assembleia – em todos os municípios do Continente e da Madeira.