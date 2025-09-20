Os candidatos do PSD, do PS e do JPP concordaram este sábado, 20 de Setembro, que muito ficou por fazer em Câmara de Lobos.

Durante o debate da TSF Madeira, no âmbito das Eleições Autárquicas de 12 de Outubro, Celso Bettencourt, candidato do PSD, Nilson Jardim, candidato do PS, e Miguel Ganança, candidato do JPP, elencaram o que falhou no mandato do actual executivo em diversas áreas.

Miguel Ganança reconheceu que "nem tudo depende da Câmara Municipal", mas atentou que é necessário haver mais cooperação institucional para encontrar soluções e para que as coisas se resolvam, acusando o actual executivo municipal de não ter "pressionado para que as coisas aconteçam".

Quanto aos aspectos que efectivamente falharam no concelho, na óptica do JPP, estão a reconversão de centros urbanos, tais como do Jardim da Serra, do Curral das Freiras, da Quinta Grande, criticando a intervenção feita em Câmara de Lobos "pessimamente", com zonas em que em caso de uma catástrofe não há saída. O candidato do JPP perspectiva novas obras no centro de Câmara de Lobos que vão "sair caro aos câmara-lobenses porque foi muito mal feito".

Sobre a questão da habitação, Miguel Ganança critica a venda da Quinta das Preces a um grande empresário, considerando que a operação não faz sentido, já que poderia resolver muitos problemas habitacionais do concelho.

A má gestão da pressão turística e o atraso na renovação da frota pesqueira prometida pelo Governo Regional são também apontadas como falhas pelo JPP.

Nilson Jardim do PS apresentou uma longa lista para afirmar que "muito ficou por fazer em Câmara de Lobos", a começar com os dados da execução orçamental que ficam "muito aquém e mostram maus mandatos", passando pela questão da segurança com a não execução do programa da intervenção florestal. Na mobilidade, critica a falta de requalificação do Jardim da Serra e a concretização de novos caminhos agrícolas. No social criticou o Centro Intergeracional na Quinta Grande que ficou por fazer, assim como o programa de arrendamento jovem.

Celso Bettencourt reconhece que "há sempre coisas por fazer", afirmando que não tem medo, nem vergonha de assumir o que falhou e assumir concretizar, desde logo o reordenamento do centro de Câmara de Lobos, com foco no escoamento do trânsito, assim como uma nova circular para entrar e sair de Câmara de Lobos, a construção de um varadouro para os pescadores, uma intervenção de requalificação do Estreito de Câmara de Lobos e do Jardim da Serra, mas também na Quinta Grande, a criação do Museu a Vinha e do Vinho, bem como de novos estacionamentos.