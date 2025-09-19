CDU denuncia agravamento das desigualdades territoriais nas zonas altas

A CDU promoveu, na manhã desta sexta-feira, uma iniciativa política na freguesia de Santa Maria Maior, no Funchal, para denunciar o agravamento das desigualdades territoriais no município, em particular nas Zonas Altas, onde muitas populações continuam a ser "ignoradas e esquecidas pelos sucessivos executivos camarários do PSD/CDS e do PS."

Durante a acção, Ricardo Lume, candidato da CDU à Câmara Municipal do Funchal, esteve em contacto directo com os moradores da Rua do Cabeço de Ferro, que "há décadas lutam por uma obra essencial: o prolongamento do caminho até à Rua do Bom Sucesso e a criação de uma bolsa de estacionamento, garantindo assim segurança rodoviária, melhor mobilidade e acesso ao transporte público"

Ricardo Lume, através de nota de imprensa, garante que a autarquia do Funchal "está de costas voltadas para quem vive nas zonas altas. A população do Cabeço de Ferro tem direito a um acesso digno e seguro.”

O candidato sublinhou ainda a injustiça que se vive nestas zonas: “As pessoas cumprem com as suas obrigações, pagam IMI, pagam taxas municipais mas a Câmara continua a negar-lhes direitos básicos, recorrendo sempre às mesmas desculpas esfarrapadas.”

Criticou a política do "faz-de-conta" e da propaganda eleitoral, garantindo que as "populações das Zonas Altas têm direito ao desenvolvimento. A CDU não se limita a ouvir, age, propõe e luta lado a lado com os moradores até que estes conquistem os seus direitos. Na Rua do Cabeço de Ferro, como em tantos outros casos, a CDU vai continuar presente até que a obra se concretize.”

“Vamos devolver o Funchal à população”, diz o partido, "garantindo igualdade no acesso a serviços, infraestruturas e dignidade para todos, independentemente do local onde vivem."