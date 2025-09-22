Jorge Carvalho anuncia novo Pavilhão Desportivo no Monte

Caso vença as eleições do próximo dia 12 de Outubro, Jorge Carvalho, cabeça-de-lista da coligação PSD/CDS à Câmara Municipal do Funchal, promete transformar o polidesportivo do Colégio do Infante num novo Pavilhão Desportivo.

O anúncio foi feito, esta segunda-feira, durante a apresentação oficial da candidatura do ‘Funchal Sempre Melhor’, na freguesia do Monte.

“Aproveitando o projecto do Colégio do Infante, vamos transformar o actual polidesportivo deste estabelecimento de ensino num Pavilhão. Uma infra-estrutura que contemplará dois pisos de estacionamento e um espaço de apoio à actividade dos Carreiros do Monte, afirmou Jorge Carvalho, sublinhando que o projecto “cria melhores condições para a prática desportiva, melhora a mobilidade e traz mais dignidade e segurança aos carreiros”.

O candidato avançou ainda que a infra-estrutura contemplará um miradouro sobre a cidade, “reforçando o valor paisagístico e turístico da freguesia”.

Requalificar o Largo da Fonte foi outros dos compromissos assumidos pelo cabeça-de-lista. “Reconhecendo aquilo que é a importância do centro da freguesia enquanto zona emblemática, vamos requalificar o Largo da Fonte, criando melhores condições e dando mais conforto aos moradores e a quem visita o Monte”, declarou.

Outro dos compromissos assumidos pela coligação PSD/CDS passa pela criação de um Espaço Cívico e Cultural na Escola do Tanque, em parceria com o Governo Regional. “Assim que a Secretaria Regional de Educação liberte o espaço, avançaremos com este centro de dinamização cultural e comunitária no Monte”, explicou Jorge Carvalho.

Além destes projetos, o candidato destacou ainda como prioridades a melhoraria de acessibilidades e criação bolsas de estacionamento, “que sirvam residentes e visitantes”. “Falamos de qualidade de vida, de criar soluções que respondam ao dia a dia das pessoas e que preparem o Monte para o futuro. É este o compromisso da nossa candidatura”, reforçou.

Agostinho Baptista aposta nos jovens, na educação e no apoio às famílias

Por seu turno, Agostinho Baptista, candidato da coligação PSD/CDS à Junta de Freguesia do Monte, assumiu o compromisso de dar continuidade ao trabalho realizado, garantindo “proximidade à população”.

“Aceitei este desafio com responsabilidade, humildade e determinação. Estarei sempre ao lado da população do Monte, ouvindo as suas necessidades e trabalhando com honestidade para encontrar soluções”, afirmou o candidato citado em nota de imprensa.

Entre as suas prioridades, destacou: “o apoio aos mais jovens, com a atribuição de bolsas de estudo para alunos do ensino superior, o reforço do apoio ao desporto e ao bem-estar físico, bem como a continuação das medidas sociais, incluindo ajuda alimentar e encaminhamento dos fregueses para os serviços adequados”.

O candidato sublinhou também a importância da manutenção dos espaços públicos. “Vamos olhar com atenção para a limpeza de veredas e a manutenção de becos, melhorando as acessibilidades”, prometeu, acrescentando ainda o compromisso de “divulgar e valorizar o Monte como freguesia cultural, turística e religiosa”.

“Queremos um Monte Sempre Melhor, próximo das pessoas, atento às famílias, aos jovens e aos idosos. É este o nosso compromisso para os próximos quatro anos”, concluiu Agostinho Baptista, reforçando o apelo à mobilização da população no próximo dia 12 de Outubro.