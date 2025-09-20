Jorge Carvalho promete requalificação do centro da freguesia de Santo António

A coligação 'Funchal Sempre Melhor' promete a requalificação do centro da freguesia de Santo António e traça as acessibilidades e a habitação pública como prioridades. Jorge Carvalho, candidato à Câmara Municipal, e Marcelo Gouveia, candidato à Junta de Freguesia, apresentaram, hoje, no Complexo Habitacional de Santo Amaro, os compromissos da coligação PSD/CDS para o futuro da freguesia.

“Não é apenas uma promessa, é uma realidade. O projecto já existe, já está em concurso e a requalificação será executada”, garantiu Jorge Carvalho, referindo-se ao plano para o centro da freguesia.

Há ainda um compromisso com as novas acessibilidades, por forma a beneficiar centenas de residentes das zonas altas. “Vamos criar ligações que facilitem o dia a dia das pessoas, como a ligação do Caminho do Lombinho à Cota 500, o alargamento da Vereda do Lavador e o alargamento do Caminho do Jamboto”, garantiu Jorge Carvalho, assumindo que novas acessibilidades exigem também novos estacionamentos e, por isso, “vamos criar bolsas de estacionamento automóvel”.

A habitação pública foi outro pilar central da intervenção. O candidato assegurou que o Bairro da Ponte será uma realidade em breve e que haverá a reabilitação da Quinta das Freiras e do Bairro das Romeiras, num total de 250 fogos habitacionais. “Falamos de dar dignidade às pessoas. Habitação com qualidade, segurança e conforto, é esse o compromisso da nossa candidatura”, declarou.

A Escola do Tanque será também alvo de obras de beneficiação, “para dar às crianças e jovens as melhores condições de ensino e aprendizagem”.

Já o candidato à Junta de Freguesia elogiou a liderança de Jorge Carvalho e garantiu que o seu trabalho será de continuidade. “Jorge Carvalho é o nome certo para liderar o Funchal, pela experiência autárquica e pela visão de futuro que apresenta. Em Santo António, queremos reforçar esse caminho e trabalhar lado a lado com a Câmara”, afirmou Marcelo Gouveia.

As propostas para a freguesia têm como focos principais os apoios sociais, educação, saúde, cultura, desporto e ambiente. “O nosso objectivo é claro: dar mais qualidade de vida às pessoas, apoiando as famílias, os jovens e os mais idosos, ao mesmo tempo que dinamizamos a freguesia com iniciativas culturais, desportivas e ambientais”, destacou.

Com propostas que vão desde a criação de espaços de ginástica ao ar livre até ao reforço dos apoios escolares e sociais, Marcelo Gouveia concluiu garantindo que “em Santo António, o esforço destes anos tem de continuar, porque queremos sempre fazer melhor”.