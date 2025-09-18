Empregada doméstica Matilde Murzelo é candidata da CDU na Ponta do Sol

A empregada doméstica Matilde Murzelo é a cabeça de lista da CDU à Câmara Municipal da Ponta do Sol, na Madeira, com a coligação PCP-PEV a sinalizar a habitação e os transportes públicos como principais prioridades.

"Tudo o que propomos são necessidades do concelho da Ponta do Sol, mas destaco a habitação como a principal necessidade", disse a candidata à agência Lusa.

Matilde Murzelo, de 61 anos (nasceu em 06 de outubro de 1963), e é militante do PCP, defende também o reforço dos transportes públicos, um problema que diz afetar toda a zona oeste da ilha da Madeira, onde se localiza o município.

"Digo, sinceramente, que as pessoas precisam e só há camioneta de manhã e depois a meio da tarde e isto dificulta a vida das pessoas", sublinhou.

Outra das propostas da candidatura da CDU para a Ponta do Sol, um município governado pelo PS desde 2017, é o reforço de serviços bancários, nomeadamente através da instalação de uma delegação da Caixa Geral de Depósitos.

A candidatura encabeçada por Matilde Murzelo defende também mais apoios à agricultura, sobretudo aos setores da cana-de-açúcar e banana, que são as produções mais significativas do concelho, bem como mais investimento nas redes de água e saneamento básico.

A CDU propõe ainda a construção de mais estradas agrícolas e a remodelação e ampliação do mercado municipal.

"São temas que vamos falar com a população", disse a candidata, vincando que fará uma campanha eleitoral porta a porta.

"Vamos falar com as pessoas e ver o que podemos fazer", explicou.

Matilde Murzelo, que é natural da Ponta do Sol, mas reside atualmente no Funchal, manifestou-se otimista em relação ao resultado eleitoral, embora com alguma reserva.

"Ouvimos muito as pessoas dizer que vão votar CDU, mas só depois de as urnas fecharem é que vemos se, de facto, foram verdade as conversas que tiveram connosco", disse.

O concelho da Ponta do Sol é composto por três freguesias -- Madalena do Mar, Ponta do Sol e Canhas -- e tem 8.920 habitantes, segundo dados oficiais referentes a 2024.

Nas autárquicas de 12 de outubro, além da candidata da CDU, concorrem Célia Pessegueiro (PS), Rui Marques (PSD/CDS-PP) e José Abreu (Chega).

O atual executivo camarário, liderado por Célia Pessegueiro, é composto por três elementos do Partido Socialista e dois da coligação PSD/CDS-PP.

Nas últimas autárquicas, em 26 de setembro de 2021, a coligação PSD/CDS-PP venceu em três dos 11 concelhos da Madeira: Funchal, São Vicente e Porto Santo.

O PSD, isolado, venceu em Câmara de Lobos e Calheta, enquanto o CDS-PP ganhou sozinho em Santana.

O PS conquistou a maioria Porto Moniz, Machico e Ponta do Sol, enquanto o JPP manteve a presidência em Santa Cruz.

Na Ribeira Brava venceu o movimento Ribeira Brava em Primeiro, com uma lista que recebeu o apoio de sociais-democratas e centristas.