Novo acidente, agora no Viaduto do Comboio, com gravidade
Ver Galeria
Um acidente ocorrido pouco antes das 9h30 terá causado pelo menos um ferido, uma vez que os Bombeiros Voluntários Madeirenses foram chamados ao local, mais precisamente no Viaduto do Comboio.
Não sabemos a gravidade do acidente e as causas, mas a intervenção da ambulância antevê pelo menos assistência de emergência.
O acidente deu-se no sentido Machico - Ribeira Brava e, neste momento, causa uma fila que já ultrapassa os 4,5 km.
Mais Casos
/tag/listagem/casos-do-dia/
A carregar...
Não existe mais conteúdo
Carregar mais notícias
Erro ao carregar mais conteúdo