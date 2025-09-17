Candidatos na Calheta rejeitam fusão de freguesias

No debate da TSF-Madeira, os candidatos à Câmara da Calheta foram unânimes em rejeitar a reorganização administrativa proposta por João Lemos, antigo social-democrata, que defendia a redução de concelhos e freguesias na Madeira.

No projecto, divulgado no início do ano pelo DIÁRIO, a Região passaria de 11 para 8 concelhos e das actuais 54 freguesias restariam apenas 29. Para a Calheta, isto significaria uma profunda alteração do mapa local, com impacto directo nas suas oito freguesias: Arco da Calheta, Calheta, Estreito da Calheta, Jardim do Mar, Paul do Mar, Prazeres, Ponta do Pargo e Fajã da Ovelha.

Os candidatos sublinharam que qualquer fusão colocaria em causa a identidade própria de cada freguesia e enfraqueceria a proximidade entre eleitos e cidadãos.

No entender dos candidatos, a proposta de fusão não traria ganhos de eficiência, mas sim uma perda clara de identidade e de capacidade de resposta. O compromisso partilhado foi o de preservar as oito freguesias do concelho e reforçar os meios disponíveis para que cada uma possa responder melhor às necessidades locais.