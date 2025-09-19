JPP destaca mobilidade interna em todas as freguesias

De acordo com o JPP, a mobilidade no concelho do Porto Moniz é actualmente assegurada através de contratos-programa entre o município e um clube local, em articulação com a transportadora SIGA. A parceria, explica o partido através de um comunicado, "garante o transporte dos estudantes até à escola-sede, na vila, mas estes trajectos acabam por servir também trabalhadores que se deslocam diariamente para os serviços públicos e para os principais locais de emprego, sobretudo na função pública, na restauração e na hotelaria".

O partido diz que "o candidato do Juntos Pelo Povo (JPP) à Câmara Municipal do Porto Moniz pretende, contudo, melhorar a eficiência deste serviço e disponibilizá-lo a toda a população, comprometendo-se, para o efeito, a prover um reforço orçamental, de maneira a alargar a rede de transportes interna a toda a população que necessite de se deslocar dentro do concelho, tornando este sistema verdadeiramente inclusivo”.

Mais adianta que "João Jesus refere que o clube, através do contrato-programa celebrado com o município, já assegura parte significativa desta resposta, mas entende que é preciso mais".

“Está em análise a integração do autocarro municipal nestes percursos, uma opção defendida pela candidatura do JPP que permitiria otimizar recursos, apostar em soluções mais sustentáveis e ecológicas e, sobretudo, reforçar a resposta às necessidades de interna mobilidade da população do concelho”, salienta.