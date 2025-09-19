"Tenho apoio do Ricardo"

Jorge Santos, candidato do PSD e do CDS à Câmara Municipal da Ribeira Brava, fez questão de sublinhar que a sua candidatura não resulta de circunstâncias impostas de fora, mas de uma ligação de vida e de percurso ao concelho. “Não caí de paraquedas. Conheço a Ribeira Brava, conheço as pessoas, as suas dificuldades e o seu potencial. A minha candidatura nasce do compromisso de quem tem trabalho feito e de quem quer estar ainda mais próximo da população”, afirmou.

O candidato destacou ainda que o apoio do PSD e do CDS reforça a confiança no projecto que apresenta: “Esta é uma candidatura com base sólida, com equipas preparadas e com o apoio político necessário, mas acima de tudo com o apoio dos ribeira-bravenses, que sabem que podem confiar em mim”.

Jorge Santos recordou que, em 2021, foi eleito vereador pelo movimento RB1 (o mesmo que agora apresenta Marco Martins como candidato) e que conta actualmente com o apoio do presidente da Câmara, Ricardo Nascimento, de resto sublinhou que continua a ter uma boa relação com o edil, ainda mais frisou ser seu número dois. A este propósito, Marco Martins afirmou que seria útil perguntar directamente ao edil para esclarecer qualquer dúvida sobre esse apoio.