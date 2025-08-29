Prémio '+Valor Madeira' com candidaturas abertas de 1 de Setembro a 15 de Outubro

A partir de 1 de Setembro e até 15 de Outubro vão decorrer as candidaturas ao prémio '+Valor Madeira', promovido pela Assembleia Legislativa da Madeira. A formalização das mesmas acontece mediante preenchimento de formulário próprio, no site do Parlamento Madeirense. No caso de trabalhos em língua estrangeira, é ainda necessária a entrega de uma declaração específica, disponível para download.

Este é um prémio de carácter anual e que visa reconhecer o mérito de trabalhos académicos, nomeadamente teses de doutoramento, dissertações de mestrado e artigos científicos publicados em revistas especializadas.

Rubina Leal, presidente da ALRAM, sublinha que este prémio se distingue pela valorização da qualidade, criatividade e inovação, privilegiando investigações com interesse para a Região Autónoma da Madeira e potencial de aplicabilidade prática. Rubina Leal incentiva todos os cidadãos com trabalhos que se enquadrem neste âmbito a apresentarem candidatura, contribuindo assim para a valorização do processo autonómico e para o desenvolvimento científico e académico da Região.

O galardão será entregue em cerimónia pública na Assembleia Legislativa da Madeira, acompanhado de certificado próprio. Para além do prémio principal, poderão ainda ser atribuídas menções honrosas.

