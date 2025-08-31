Uma carrinha pensada para famílias e profissionais exigentes - Renault Megane IV RSLINE
Mais do que uma carrinha, é um carro que acompanha cada momento da sua vida.
Modelo de 2021, com apenas 54.700 km, disponível para test drive na VirtualcarBarreiros.
O Renault Megane IV Grandtour R.S. Line é a combinação certa entre elegância e versatilidade.
Este modelo de 2021 conta com apenas 54.700 km. Além do mais, oferece um motor económico e fiável, aliado a um conforto de condução que se adapta tanto ao dia-a-dia como a viagens mais longas.
Entre as inúmeras características, o destaque vai para:
- Motor fiável e económico;
- Conforto em estrada e cidade;
- Bagageira ampla e prática;
- Ideal também para quem pensa em TVDE, graças ao conforto e consumos reduzidos;
Pensada para a família, o Grandtour oferece espaço extra para viagens em família, lugar confortável para crianças e toda a segurança que precisa no dia-a-dia.
Uma carrinha que alia design, eficiência e praticidade, pensada para quem não abre mão do conforto sem perder economia.
Contacte a Virtualcar:
Virtualcar Barreiros
291147041
966437993
961928678
Virtualcar Santo António
291652704
915325758
Clique aqui para ficar a conhecer todos os automóveis disponíveis.