Incêndios, presidenciais e conflito no Médio Oriente entre os destaques da imprensa nacional

Diário de Notícias:

- "Número de imóveis leiloados caiu para metade desde 2019, mas preço médio disparou para 18 mil"

- "Rui Moreira. Polícias Municipais. 'O MAI permitiu que se criasse uma perceção errada, e isso é grave'"

- "Parlamento. PS afasta-se do Governo na lei laboral e despedimentos por justa causa"

- "Presidenciais. Isaltino sobre Marques Mendes. 'Nunca ganhou uma eleição'"

- "Livro. 'Delinquência juvenil tem subido, mas não é uma subida alarmante'"

- "Espanha. Escândalos atiram popularidade de Sánchez para o seu valor mais baixo"

- "Guy Debord. Quando o cinema quis destruir o cinema"

- "FC Porto. Negócio das Arábias pode levar Rodrigo Mora a bater recordes"

Correio da Manhã:

- "Emprego. Duplica número de trabalhadores com mais de 70 anos"

- "Número de homens no ativo é o dobro das mulheres"

- "Reportagem. Reviver o pesadelo dos fogos a cada ano"

- "Guerra em Gaza. Israel mata cinco jornalistas em hospital"

- "'Pretoriano'. MP quer nove anos prisão para 'Macaco'"

- "Monchique. Visita o pai e morrem em acidente com três amigos"

- "Praia da Rocha. Usa arma para roubar e extorquir junto a bares de Portimão"

- "Sondagem. Maioria acha Centeno melhor do que José Luís Carneiro"

- "Vidas. Mãe revela que jovem forcado vai doar órgãos"

Público:

- "Em seis meses, houve 21 queixas por dia de pais agredidos pelos filhos"

- "Incêndios. Um casal na Lousã perdeu tudo e a ajuda vem da sociedade civil"

- "'Layoff' e adiamento do IMI: apoios podem chegar 'numa semana'"

- "Já ardeu 3% do território. Fogo de Arganil é o maior de sempre"

- "Selecção. Neemias Queta ajuda Portugal a crescer no Eurobasket"

- "Tudo pela minha terra. Na aldeia de Vermoil, há uma Luz que guia o centro social e presta homenagem ao marido"

- "Interior. Nos meses de Verão, quando o cinema ao ar livre chega, é uma festa na aldeia"

- "Guerra tarifária. CTT suspendem envio de encomendas para os EUA"

- "Israel. Exército pressiona Governo para aceitar acordo"

- "Explicar ciência. Usar palavras caras passa a mensagem, mas não ensina"

- "Petição. Mais de 12 mil pessoas contra contenção de idosos em lares"

Jornal de Notícias:

- "Hospital e enfermeiros condenados 12 anos depois por queimaduras em bebé"

- "O 'segredo' para entrar no superior com nota 20"

- "Farioli mudou tudo no Dragão e Borges nem sente a falta de Gyokeres"

- "MP pede aumento da pena de Madureira para os nove anos de prisão"

- "Balanço. Dois dos três maiores incêndios de sempre no país foram neste mês de agosto"

- "Bombas de Israel voltam a matar jornalistas, socorristas e médicos"

- "Trump. CTT suspende envio de bens postais para os EUA por causa das tarifas"

- "Aveiro. Centenas de famílias em casas sem condições mínimas"

- "Oliveira de Azeméis. Janelas sempre fechadas devido ao mau cheiro da ETAR"

- "Música. Shawn Mendes de regresso com lotação esgotada"

Negócios:

- "Trabalhadores com novas tabelas salariais caem 43%"

- "'Há mais de 100 hotéis aprovados, quem os vai operar?'. Carlos Leal, diretor-geral da UIP, dona do Pine Cliffs, alerta que o país está a ser 'severamente castigado' com a falta de mão de obra no turismo"

- "Sondagem. Maioria acredita que Centeno é melhor que Carneiro para liderar PS"

- "GameStop ficou lá atrás, e nova saga de 'memes' sem euforias no país"

- "Ações do BCP e Mota-Engil alvo de investidas de fundos abutre"

- "Menor volume de vinho vendido, mas valor sobe 3% até junho"

Jornal Económico:

- "Luanda quer 100 milhões na venda do Banco de Fomento"

- "Emirados vão injetar 5,5 mil milhões na economia angolana"

- "Peso do IRS está ao nível mais baixo numa década"

- "Paula Amorim e Cláudia Azevedo são as mais poderosas nos negócios na Forbes Portugal"

- "Tarifas. CTT suspendem envios de encomendas para os Estados Unidos"

- "Novos líderes do Banco de Portugal e da ASF ouvidos em setembro"

- "Nem Economia e Gestão escapam à diminuição da procura"

- "Contratos para empreitadas disparam 50% em ano de eleições"

- "Dono da Gucci quer vender Puma para pagar dívida. Ações disparam"

A Bola:

- "Ioannidis só quer o Sporting. Vagiannidis diz-lhe maravilhas sobre o clube. Amigos e ex-companheiros no Panathinaikos à beira de se juntarem de novo"

- "Harder espera por solução para rumar ao Milan"

- "Árabes querem Gonçalo Inácio mas é inegociável. Leões não vendem nenhum titular indiscutível a uma semana do fecho do mercado"

- "Benfica. Final do mercado depende dos milhões da Champions"

- "Sudakov torce pela águia"

- "Carlos Álvarez agrada"

- "FC Porto. Martim Fernandes renova até 2030 com cláusula de Euro80 M"

- "Eurobasket 2025. 'A nossa força é o coletivo'. Mário Gomes, selecionador nacional"

- "E. Amadora 2-2 Alverca. Golaço decide o resultado"

O Jogo:

- "FC Porto. Martim preso por 80 MEuro. Lateral-direito renova até 2030 e fica bem blindado, Pepê deve ser o próximo"

- "André Villas-Boas entusiasmado. 'Equipa mais intensa e motivada'"

- "Bilhetes para Alvalade custam 25 euros"

- "Horas decisivas para fechar Kiwior"

- "Al Ittihad não desiste de Mora"

- "Trabzonspor pode levar Eustáquio"

- "Benfica. Contacto por Carlos Álvarez. Extremo do Levante alvo no mercado"

- "Silvino e o duelo das águias com o amigo Mourinho. 'Não vai ser fácil para o Zé'"

- "Sporting. Gonçalo Inácio seguro. Abordagem saudita com travão da SAD"

- "Harder e Milan com acordo e substituto é urgente"

- "Braga. Bambu e Marques fora dos planos"

- "V. Guimarães. Romeno Strata reforça defesa"

Record:

- "Benfica. Alvarez para o ataque. Avançado do Levante é alvo dos encarnados"

- "Sporting. Tudo certo com Ioannidis. Há acordo por cinco anos com o grego, falta o Panathinaikos"

- "Clássico. Acordo de desconto para bilhetes de visitantes"

- "FC Porto. Comissões não travam Mora. Mandato de exclusividade de Jorge Mendes será respeitado"