'Startup Madeira' premeia nove equipas para incubação em Setembro

A sexta edição do 'startNOW' - programa de aceleração promovido pelo Governo Regional, através da 'Startup Madeira' - já seleccionou as equipas vencedoras para a última etapa.

Para a fase de incubação foram, assim, selecionadas nove equipas que, a partir de Setembro, iniciam o seu percurso empreendedor na 'Startup Madeira', recebendo "acompanhamento especializado, consultoria e incentivos ao desenvolvimento dos seus projectos", anunciou hoje a incubadora de empresas.

A 'Startup Madeira sublinha que os projectos escolhidos "reflectem a diversidade e criatividade do ecossistema empreendedor madeirense".

São eles:

'Amor com Canela', que aposta na valorização do património gastronómico;

que aposta na valorização do património gastronómico; 'AtlantiCreative Hub', centrado nas indústrias criativas e culturais;

centrado nas indústrias criativas e culturais; 'EcothermSolution', que trabalha em soluções sustentáveis para a construção;

que trabalha em soluções sustentáveis para a construção; 'Flor de Lis', que alia artesanato e design a práticas de economia circular;

que alia artesanato e design a práticas de economia circular; 'Instituto Cura Interior' , que promove o desenvolvimento pessoal e espiritualidade;

, que promove o desenvolvimento pessoal e espiritualidade; 'Madeira Geo Tours', dedicado ao turismo regenerativo e de natureza;

dedicado ao turismo regenerativo e de natureza; 'Power3', que actua na área da educação, marketing digital e apoio a negócios;

que actua na área da educação, marketing digital e apoio a negócios; 'Z’ARTE', que propõe um espaço criativo ligado à cultura e lazer e

que propõe um espaço criativo ligado à cultura e lazer e 'ZenI', que investe em soluções tecnológicas, baseado em inteligência artificial, para saúde e bem-estar no desporto.

Segundo Diva Velosa Pita, gestora de projectos da 'Startup Madeira' e responsável pelo projecto 'startNOW', “esta edição demonstrou mais uma vez que a Madeira tem um potencial criativo e inovador extraordinário, capaz de transformar ideias em negócios sustentáveis com impacto real na economia e na sociedade".

"O startNOW é muito mais do que uma aceleração: é um espaço de encontro, aprendizagem e colaboração, onde os empreendedores encontram não só ferramentas, mas também confiança para acreditar nos seus projetos e levá-los mais longe”, vinca a responsável citada em comunicado de imprensa.

A partir de Setembro e, ao longo dos próximos seis meses, as equipas vencedoras terão acesso a mentoria, workshops e um ambiente colaborativo, beneficiando não apenas do apoio directo da Startup Madeira, mas também da interacção com a comunidade empreendedora já incubada.

Mais do que um concurso, o 'startNOW' afirma-se como um ecossistema de inovação e empreendedorismo que promove talento local, fomenta negócios sustentáveis e contribui para a diversificação económica da Região Startup Madeira

Por seu turno, o secretário regional da Economia, José Manuel Rodrigues, realça que “estas iniciativas desenvolvidas pelo Governo Regional da Madeira, através da 'Startup Madeira', são fundamentais para dar oportunidade aos empreendedores que desejam testar as suas ideias em ambientes criativos, onde a partilha de experiências vão beneficiar as equipas".

"A ligação da Startup Madeira à Universidade da Madeira e a diversas entidades públicas e privadas, nacionais e internacionais, que apoiam o empreendedorismo e inovação, permite criar sinergias e testar estas ideias com modelos de negócios inovadores”. complementa o governante.

Já Carlos Soares Lopes, presidente executivo da 'Startup Madeira', relembra que “esta é uma iniciativa cofinanciado pela União Europeia através do Programa Regional Madeira 2030 - FEDER, no âmbito do projeto start2030 - Madeira Empreende e Inova, e conta com a participação de mentores especializados e de um júri multidisciplinar”.

Refere ainda que a 'Startup Madeira', enquanto incubadora certificada, tem como "pilar fundamental o apoio ao empreendedorismo e à inovação na Região Autónoma da Madeira".

"A sua missão passa por apoiar empreendedores e startups em todas as fases, desde a conceção da ideia até à sua implementação e crescimento, promovendo assim a inovação e o desenvolvimento económico da região. O 'startNOW' é, precisamente, uma das várias iniciativas que materializam este compromisso e fortalecem o ecossistema regional", reforça o responsável.

A sexta edição do 'startNOW – Madeira Acceleration Program' contou com 37 inscrições e envolveu 50 empreendedores de diferentes áreas de formação e níveis de ensino.

A primeira etapa decorreu a 3 de Julho, com a 'apresentação relâmpago', na Startup Madeira, no Campus da Penteada. Cada equipa apresentou a sua ideia em quatro minutos perante o júri composto por Diva Velosa Pita (Startup Madeira), Filipe Freitas (MEO), Leonel Nóbrega (Universidade da Madeira) e Rita Galvão (Wine Tours Madeira & SOU.Madeira). Foram selecionadas 14 equipas para a fase seguinte.

A segunda etapa, de 'Mentoring & Coaching', iniciou-se a 7 de julho e teve a duração de duas semanas. As equipas trabalharam no desenvolvimento do modelo de negócio, estruturação da ideia e preparação da apresentação final.

A apresentação final realizou-se a 23 de Julho de 2025, com a participação de 11 equipas. Após as apresentações, 9 equipas foram seleccionadas para a etapa de incubação, que começará a 1 de Setembro.