Candidaturas ao Prémio Literário Edmundo Bettencourt até 30 de Setembro

As candidaturas para a edição de 2025 do Prémio Literário Edmundo Bettencourt, promovido pela Câmara Municipal do Funchal, encontram-se a decorrer até ao dia 30 de Setembro. O prémio no valor de 5 mil euros vai distinguir obras de prosa, sendo as candidaturas submetidas exclusivamente através da plataforma CMFOnline, em conformidade com o novo Regulamento n.º 326/2025.

Os vencedores são anunciados em Novembro, após deliberação do júri e a obra premiada será publicada pela autarquia em edição impressa. A obra premiada será editada pela autarquia, em formato impresso, com uma tiragem de 100 exemplares, reforçando o apoio municipal à divulgação de novos autores e à produção literária regional.

O Prémio Literário Edmundo Bettencourt foi criado em 1996 e presta homenagem a "uma das mais destacadas figuras das letras madeirenses, sublinhando o papel fundamental da literatura no desenvolvimento cultural e cívico da sociedade".

Para além do prémio, poderão ser atribuídas menções honrosas a obras que se destaquem.