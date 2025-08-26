 DNOTICIAS.PT
Madeira

Quase 12 milhões da Europa para acelerar crescimento e competitividade das empresas regionais

Programa ‘Inovação 2030’ tem candidaturas abertas, podendo as mesmas ser apresentadas na plataforma Balcão dos Fundos até às 17 horas do dia 30 de Setembro

None
Foto Shutterstock

O Governo Regional, com recurso a dinheiros da Europa, através do FEDER - Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional, reservou 11,7 milhões de euros para o programa ‘Inovação 2030’, com vista a acelerar o crescimento e a competitividade das empresas da Madeira e do Porto Santo.

Conforme dá conta o Instituto de Desenvolvimento Empresarial e da Secretaria Regional de Economia, “este Sistema de Incentivos à Inovação Produtiva da Região Autónoma da Madeira visa promover a especialização da economia regional e reforçar a sua competitividade externa”.

Desta forma, entende o Governo Regional estar a contribuir para a valorização das empresas que apostem em soluções inovadoras e sustentáveis e que promovam o emprego qualificado.

Os incentivos em causa assumem a forma de subvenção a fundo perdido, com uma taxa base de 25%, podendo ser majorada até 45%, dependendo da dimensão da empresa, da criação de emprego qualificado e da localização do projecto em concelhos de menor densidade populacional.

Os interessados podem apresentar a sua candidatura na plataforma Balcão dos Fundos até às 17 horas do dia 30 de Setembro. 

0
 Comentários