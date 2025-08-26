Quase 12 milhões da Europa para acelerar crescimento e competitividade das empresas regionais

O Governo Regional, com recurso a dinheiros da Europa, através do FEDER - Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional, reservou 11,7 milhões de euros para o programa ‘Inovação 2030’, com vista a acelerar o crescimento e a competitividade das empresas da Madeira e do Porto Santo.

Conforme dá conta o Instituto de Desenvolvimento Empresarial e da Secretaria Regional de Economia, “este Sistema de Incentivos à Inovação Produtiva da Região Autónoma da Madeira visa promover a especialização da economia regional e reforçar a sua competitividade externa”.

Desta forma, entende o Governo Regional estar a contribuir para a valorização das empresas que apostem em soluções inovadoras e sustentáveis e que promovam o emprego qualificado.

Os incentivos em causa assumem a forma de subvenção a fundo perdido, com uma taxa base de 25%, podendo ser majorada até 45%, dependendo da dimensão da empresa, da criação de emprego qualificado e da localização do projecto em concelhos de menor densidade populacional.

Os interessados podem apresentar a sua candidatura na plataforma Balcão dos Fundos até às 17 horas do dia 30 de Setembro.