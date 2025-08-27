Maria Helena Corado vence 5.ª edição do Prémio Literário João Augusto d'Ornelas

A escritora Maria Helena Corado, natural de Lisboa, conquistou o 1.º lugar da 5.ª edição do Prémio Literário João Augusto d'Ornelas, com o conto 'O Vinho que inspirou Camilo'. A distinção, promovida pela Câmara Municipal de Câmara de Lobos, foi anunciada após a avaliação de 57 candidaturas, submetidas a concurso.

O júri destacou a elevada qualidade das obras apresentadas, salientando que várias rivalizaram em termos de competência, criatividade e profundidade literária. De acordo com o júri, os trabalhos vencedores distinguiram-se pela qualidade, originalidade e rigor literário, reflectindo a dedicação dos autores e contribuindo para a valorização da cultura e da literatura em língua portuguesa.

O Prémio atribuiu ainda o 2.º lugar a Gabriel José Sá Fernandes (Pedras Salgadas), com 'Um brinde mais apenas', e o 3.º lugar a Dina Maria de Almeida Tomé (Tarouca), com 'A vinha dos lobos'.

Os vencedores recebem prémios pecuniários no valor de 2.000, 700 e 300 euros, respectivamente. As obras distinguidas serão também publicadas em livro, cujo lançamento ocorrerá numa sessão cultural pública no Município de Câmara de Lobos, em data a anunciar brevemente.

O Prémio Literário João Augusto d'Ornelas, foi criado com o objectivo de homenagear e perpetuar a memória do ilustre escritor João Augusto d’Ornelas (nascido no Estreito de Câmara de Lobos, a 24 de Agosto de 1833, e falecido no Funchal, a 11 de Julho de 1886). O concurso visa ainda fomentar o gosto pela leitura e pela escrita, defender e valorizar a língua portuguesa, e incentivar a criação literária.