Já é conhecido o vencedor da edição deste ano do Prémio Literário Horácio Bento de Gouveia

Foi conhecido esta quinta-feira o conto vencedor da edição deste ano no Prémio Literário Horácio Bento de Gouveia, promovido pela Câmara Municipal de São Vicente. O texto 'O Último Caderno de Horácio', de Sandra de Gouveia Mendonça, residente em São Jorge, foi o escolhido pelo júri, conforme dá conta uma nota da autarquia.

De acordo com a informação divulgada, "a narrativa distingue-se não só pelo rigor no cumprimento dos aspetos regulamentados, mas também pela sua prosa de feição quase poética, de altíssima qualidade literária, marcada por consistência, profundidade e uma sabedoria singular".

O Lombo do Urzal, na freguesia da Boaventura, assume o destaque no texto, assumindo-se como cenário onde o protagonista "revive memórias e afectos através da guardiã dos últimos escritos do tio de Constança, Horácio Barbuzano".

Segundo o júri, a obra sobressai pela riqueza da adjetivação, pelo turbilhão de sentimentos contraditórios que desestabilizam personagens e leitor, e pela revelação de um verdadeiro sábio-poeta.