O SANAS Madeira alerta que as bandeiras vermelhas, que se multiplicaram ao redor da ilha nos últimos dias, devido à agitação marítima, deverá continuar em Setembro.

Numa publicação nas redes sociais, refere que apesar " de uma melhoria até domingo a verdade é que o mês de setembro deverá reincidir neste tipo de condições."

Tendo em conta que a agitação marítima pode propiciar comportamentos indevidos por parte de populares, o SANAS refere que as suas equipas "reforçam a prevenção nas zonas mais complicadas, seja de viatura ou de embarcação."