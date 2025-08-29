 DNOTICIAS.PT
Casos do dia

Agitação marítima deverá continuar em Setembro

None
Foto Facebook/SANAS Madeira

O SANAS Madeira alerta que as bandeiras vermelhas, que se multiplicaram ao redor da ilha nos últimos dias, devido à agitação marítima, deverá continuar em Setembro. 

Numa publicação nas redes sociais, refere que apesar " de uma melhoria até domingo a verdade é que o mês de setembro deverá reincidir neste tipo de condições."

Tendo em conta que a agitação marítima pode propiciar comportamentos indevidos por parte de populares, o SANAS refere que as suas equipas "reforçam a prevenção nas zonas mais complicadas, seja de viatura ou de embarcação."

0
 Comentários

Mais Casos

A carregar...

Não existe mais conteúdo

Carregar mais notícias

Erro ao carregar mais conteúdo