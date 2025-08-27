Anderson Talisca admite que Luz lhe traz "uma lembrança muito positiva"

O futebolista brasileiro Anderson Talisca admitiu hoje que o regresso ao Estádio da Luz lhe traz "uma lembrança muito positiva" pelos bons momentos que passou ao serviço do Benfica, adversário que defrontará na quarta-feira pelo Fenerbahçe.

Na Luz, casa que representou entre 2014 e 2016 ao serviço do Benfica, Talisca conquistou uma Liga, uma Supertaça e duas Taças da Liga e recordou esses êxitos na conferência de antevisão ao duelo com os 'encarnados', pela segunda mão do play-off de acesso à fase de liga na Liga dos Campeões de futebol.

"São três anos e sete títulos, se não me engano [conquistou, na verdade, cinco], então acho que fala por si. É um estádio que me traz uma lembrança muito positiva para a minha carreira e em particular como atleta", assumiu o criativo, que poderá ser uma das 'armas' a ter em conta pelo Fenerbahçe no duelo com os 'encarnados'.

O centrocampista, que na Turquia também já representou o Besiktas, escolheu entre os melhores que já marcou na casa dos 'encarnados' e elegeu um que considera simbólico, pelo facto de ter constituído a estreia a marcar na 'prova milionária'.

"O mais especial para mim? Vou ficar com o que marquei ao Mónaco, porque foi a minha primeira Champions League com o Benfica. Então, foi um golo marcante para mim", lembrou com um sorriso.

Anderson Talisca mostrou-se preparado para um jogo difícil perante um adversário respeitável, mas mostrou-se convicto de que o conjunto de Istambul terá um "dia iluminado" e irá obter o tão desejado apuramento.

"Amanhã [quarta-feira], toda a gente tem de estar preparada e estar a um ótimo nível e especialmente eu, que estou a voltar agora de lesão. Acho que, se Deus quiser, será, sim, um dia iluminado, para todos nós", desejou o internacional brasileiro, de 31 anos.

Na primeira mão, disputada na passada quarta-feira, no Estádio Sukru Sacroglu, em Istambul, capital da Turquia, os comandados de José Mourinho e o Benfica empataram sem golos.

Na quarta-feira, as 'águias' recebem o Fenerbahçe, às 20:00, para decidir quem seguirá para a fase de liga da competição, numa partida que será arbitrada pelo esloveno Slavko Vincic.