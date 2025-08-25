Obras motivam condicionamento de trânsito no Caniço

Amanhã, dia 26 de Agosto, entre as 8 e as 16 horas, ficará condicionado o trânsito automóvel na Estrada Nova do Cristo Rei, no Caniço.

De acordo com um edital, divulgado pela junta de freguesia local, a interrupção deve-se à "realização obras particulares, por ocasião de uma betonagem".

"Apelamos aos senhores condutores que tenham uma conduta de especial compreensão, pedindo desde já desculpas pelo incómodo causado", pode ler-se ainda no edital assinado por Dúlio Gil Alves Freitas, vereador da Câmara Municipal de Santa Cruz.