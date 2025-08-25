Ensino superior, morte do actor Luís Lucas e futebol em destaque na imprensa nacional

Bom dia. Estas são as notícias em destaque nos jornais nacionais nesta segunda-feira, 25 de Agosto de 2025.

Público:

- "Concorrência investiga subidas de preços na saúde privada"

- "Praias. Câmaras investem milhares para travar invasão de algas"

- "1952-2025. Luís Lucas, um actor incandescente"

- "Megaincêndios. Clima ajuda, mas 'escolhas humanas determinam a dimensão do desastre'"

- "Opinião. 'Vedou-se o acesso ao ensino superior a mais de 6000 jovens. Porquê? Ninguém sabe?'"

- "Acidente. Despiste de automóvel faz cinco mortos em Monchique"

- "Turismo. Mais de um terço dos AL são geridos por empresas"

- "Laboratórios. Dinheiro dos Colab termina em Março e o futuro é incerto"

Correio da Manhã:

- "Acidente trágico no Algarve. Cinco morrem carbonizados em carro de luxo"

- "FC Porto 4 Casa Pia 0. Dragão mostra raça"

- "Inferno voltou a Pedrógão. Fogos deixam rasto de prejuízos e destruição"

- "Sporting. Harder mais perto de Milão"

- "Benfica. Lage pede mais rendimento a Rios e a Enzo"

- "Ensino superior. Pedem mais de 700 euros por quartos a estudantes"

- "Luís Miguel Militão. 'Monstro de Fortaleza' exige ser solto"

- "Mercado. Mais de três mil mudam de contrato da luz por dia"

- "Concurso europeu. Médico descendente de portugueses é Mister Gay"

- "Luís Lucas. Coração mata ator aos 73 anos"

Jornal de Notícias:

- "Verbas para as escolas privadas aumentam pelo segundo ano consecutivo"

- "FC Porto 4-0 Casa Pia. A exibição faz a força"

- "Sporting. Harder a caminho do Milan por 23 milhões"

- "Braga. Navarro salva guerreiros da derrota frente ao AVS (2-2)"

- "Despiste seguido de incêndio mata cinco pessoas"

- "Setor da limpeza cresce, salários continuam baixos"

- "Luís Lucas (1952-2025). Morreu o ator e fundador d'A Comuna"

- "Braga. Encarregada prometia cunhas em concursos"

- "Avante. Voluntários já dão vida à grande festa do PCP"

- "Vila Real. Fogo volta a desesperar população de Sabrosa"

- "Porto. Hospital de S. João recolhe sangue em empresas"

- "Ucrânia. Independência celebrada de Kiev a Portugal"

Diário de Notícias:

- "MAI tinha desde outubro de 2024 parecer negativo sobre ordem de Moedas à Polícia Municipal"

- "Autárquicas. Décimo mandato em Oeiras depende muito das polémicas e menos da força da oposição"

- "Ana Sofia Antunes. PS-PAN. 'São quase 40 anos de poder com vícios adquiridos e de personalidade egocêntrica'"

- "Isaltino Morais. Independente apoiado pelo PSD. 'Não quero ter mais votos, prefiro ter oposição na câmara do que nas ruas'"

- "UEFA. Benfica no mar de milhões que separam 'Champions' e Liga Europa"

- "Cultura. Associação de arte em Portugal retorna ao Brasil com espetáculo premiado"

- "Incêndios. Chega quer Comissão Parlamentar de Inquérito ao 'negócio dos fogos'"

- "Figueiredo Lopes. MAI em 2003, ano recorde de área ardida, escreve sobre 'lições não aprendidas'"

- "Programa. Universidade de Verão do PSD junta ministros e candidatos a Lisboa, ao Porto e a Belém"

- "Ucrânia. Donbass. Por que Zelensky não pode desistir da região sob invasão russa"

- "Diplomacia. Relações entre EUA e Brasil nunca estiveram tão tensas em 200 anos"

Negócios:

- "Espanha investe o dobro de Portugal nos portos e em metade do tempo"

- "Salários voltam a acelerar antes de BCE se reunir"

- "Insolvência da antiga TAP SGPS reserva maior sala do tribunal"

- "Mudança no Banco de Portugal passa ao lado dos portugueses"

- "Evergrande: caiu a muralha que amparava a economia da China"

- "#Os Mais Poderosos 2025. #20 [Friedrich Merz] O novo chanceler alemão 'destravou' os limites da dívida e lançou um avultado plano para rearmar o país. #19 Salvador de Mello tem em curso plano para investir 1.500 milhões até 2030 e novas aquisições na calha"

O Jornal Económico:

- "Vendas da metalomecânica para os Estados Unidos já caíram 15%"

- "Tony Miranda. Luxo da alta-costura para o imobiliário"

- "Fed preocupada com impacto do travão à imigração"

- "Politécnicos culpam novas regras pela quebra de alunos"

- "Cerejeira Namora teme que Marcelo e Constitucional travem nova Lei [do Trabalho]"

- "Startup Oscar vende serviços domésticos em Inglaterra"

- "Sam Altman queria governo a pagar ChatGPT para todos"

- "Revolução em curso nos estádios à procura de milhões"

- "Economia [da Alemanha] cai 0,3% na ressaca da antecipação das tarifas"

A Bola:

- "FC Porto 4-0 Casa Pia. Os predadores andam com fome. Três 'grandes' estão insaciáveis... e sábado há Sporting-FC Porto"

- "Borja Sainz com dois golos marcados, foi figura maior de um dragão demolidor"

- "'Gosto de ver a equipa agressiva e 'camaleónica'. Farioli"

- "Sporting. Harder no Milan... depois de ter substituto. Volte-face 'desviou' dinamarquês do Rennes para Itália, mas leões querem garantir primeiro Ioannidis ou outra solução para o ataque"

- "Grego Konstantelias, do PAOK, pode ser alternativa a Yeremay"

- "Benfica. Shakhtar pede 30 milhões por Sudakov"

- "Tiago Gouveia deverá ser emprestado ao Nice"

- "Famalicão 0-0 Gil Vicente"

- "SC Braga 2-2 Aves SAD. Guerreiros perdem os primeiros pontos... e podia ter sido pior"

- "Inglaterra. Marco Silva não deixa Ruben Amorim saborear a vitória"

O Jogo:

- "FC Porto 4-0 Casa Pia. Imparáveis. Borja Sainz foi o maestro de nova vitória convincente dos dragões, que seguem embalados para Alvalade"

- "Francesco Farioli: 'Ir a casa do campeão nacional será um bom teste'"

- "Pepê teve lesão ocular, William Gomes foi titular e marcou"

- "Sporting. Milan garante Harder. Avançado rende 24+3 MEuro, mas só é libertado quando houver substituto"

- "Ioannidis e Clayton na lista de preferidos"

- "Union Berlim e Osasuna lutam por St. Juste"

- "Benfica. Dedic, o lateral que impressiona"

- "Nice queria Tiago Gouveia, mas SAD trava a saída"

- "Braga 2-2 Aves SAD. Empatas no Minho. Famalicão 0-0 Gil Vicente"

- "Canoagem. Final feliz nos Mundiais. João Ribeiro e Messias Batista garantem medalha de prata"

Record:

- "FC Porto 4-0 Casa Pia. Azulão. Goleada e exibição convincente antes do clássico"

- "Benfica. Tiago Gouveia a um passo do Nice"

- "Sporting. Ioannidis quer vir. Contactos aceleram e grego está feliz com o convite"

- Sporting. 24 M + 3 MEuro. Já há acordo com o Milan por Harder"

- "Masters Futsal. Leão leva a Taça. Sporting 5 Barcelona 2. Benfica 3-1 Palma"

- "Inglaterra. Fulham 1-1 Man. United. Bruno falha penálti"