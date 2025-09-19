Sofia Canha propõe Balcão Verde Digital para apoiar os agricultores da Calheta

A defesa do setor primário constitui uma das bandeiras da candidatura do Partido Socialista à Câmara Municipal da Calheta, isso mesmo dá nota um comunicado enviado esta tarde às redacções.

Apesar de este ser um concelho ainda marcadamente rural, Sofia Canha constata que o mesmo não escapa à tendência de declínio da atividade agrícola. Como refere, dados recentes mostram que a Calheta é um dos 58 municípios do país que tem 10% da sua área cultivada, o que revela o abandono do território, com consequências diretas na paisagem e nos riscos de incêndio. Uma realidade, que alerta, urge inverter, com a implementação de diversas medidas

A candidata socialista preconiza a criação do Balcão Verde Digital, para servir de canal de atendimento online para os agricultores e produtores, através do qual estes poderão obter todo o tipo de esclarecimentos técnicos sobre os diversos assuntos, incluindo candidaturas aos apoios ao setor.

Neste domínio, Sofia Canha pretende também avançar com a criação de mercados e feiras de produtos regionais frescos e transformados e de artesanato, com a dinamização do mercado abastecedor dos Prazeres, para maior rentabilização do espaço em favor dos agricultores, a recuperação e planeamento de novos caminhos agrícolas, incentivos à produção agrícola e silvícola de produtos economicamente rentáveis e ainda apoios à produção do linho e do trigo biológico.

Já no que se refere à pecuária, a socialista defende incentivos ao pastoreio nas serras da Calheta, com a criação de instalações de apoio para a manutenção e passagem de animais de forma ordenada e controlada, bem como incentivos financeiros para pequenos investimentos agropecuários ecológicos.

Outra das propostas da candidata do PS passa pela elaboração de um plano de gestão florestal, com incentivos – sejam apoios monetários ou de outro cariz – que permitam aos proprietários usufruir, rentabilizar e manter limpos e mais seguros os seus terrenos, assim como apoios municipais para a regeneração e a renaturalização de áreas ardidas com espécies autóctones e endémicas.

A causa animal é outra das áreas que merecerão especial atenção por parte do PS. Neste campo, Sofia Canha defende a criação de um serviço municipal de recolha animal, a realização de uma campanha anual de esterilização gratuita de animais domésticos, campanhas educativas regulares sobre bem-estar animal nas escolas e iniciativas para promover a adoção de animais errantes por pessoas idosas, com apoio de voluntários.