ADN propõe medidas para apoiar a natalidade

Através de um comunicado enviado à redacção, o ADN-Madeira afirma que a taxa de natalidade é um dos maiores desafios demográficos da Região Autónoma da Madeira e que o envelhecimento populacional, a emigração de jovens e os custos associados à parentalidade têm sido os principais contributos para a actual situação.

Neste sentido, o partido propõe um plano municipal com medidas concretas e faseadas no tempo: apoiar as famílias, atraindo os jovens casais a serem pais criando condições favoráveis à natalidade alinhados sempre com a realidade sócio-económica do concelho, neste caso, o Funchal.

O ADN compromete-se a curto prazo: aumentar a taxa de natalidade no município, apoiar financeiramente as famílias na fase inicial da parentalidade, garantir o acesso universal e acessível a creches e serviços de infância, fixar jovens no concelho através de políticas de habitação e de emprego e criar um ambiente social e urbano favorável à vida familiar.

O partido propõe ainda a longo prazo: o planeamento urbano com parques infantis, espaços verdes, ciclovias, complexos polidesportivos integrados nas várias juntas de freguesia com escolas e serviços, parcerias com Universidades e Centros de Inovação para criar e fixar jovens qualificados e a promoção externa do Município como destino ideal para viver e criar família daí um reforço na segurança de pessoas e bens com policiamento municipal pago quiçá com as taxas turísticas.