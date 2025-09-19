Dia Mundial da Pessoa com Doença de Alzheimer assinalado pela CMF

Decorreu esta tarde, na Sala da Assembleia Municipal do Funchal, a conferência 'Demência e Envelhecimento Activo: Caminhos Partilhados para Cuidar com Inovação e Humanidade', uma iniciativa organizada, em parceria, pela Câmara Municipal do Funchal e Delegação da Madeira da Associação Alzheimer Portugal, para assinalar o Dia Mundial da Pessoa com Doença de Alzheimer, celebrado anualmente a 21 de Setembro.

Em nota emitida à imprensa, a CMF revela que a sessão de abertura foi presidida pela vereadora Helena Leal, responsável pelo pelouro da Saúde e Políticas da Longevidade, que sublinhou a importância de trazer o tema para a ordem do dia, lembrando que “os números falam por si”. Revela, baseando-se nas estatísticas, que até 2050 prevê-se que o número de casos de Alzheimer possa triplicar, sendo esta doença uma das principais causas de incapacidade e dependência das pessoas mais idosas em todo o mundo.

Adianta ainda que a vereadora alertou para o facto de Portugal apresentar um rácio de casos superior à média dos países da OCDE.

Diz também que Helena Leal destacou que o Município do Funchal tem procurado assumir um papel activo na prevenção e promoção da saúde, lembrando a criação do Pelouro da Saúde, da Divisão de Saúde e Bem-Estar e do Conselho Municipal de Saúde e Bem-Estar, “estruturas que permitem uma maior proximidade às populações e uma intervenção concertada com diversas entidades (Governo Regional, Juntas de Freguesia e Associações) para ajudar a mitigar estes números que são efetivamente preocupantes”.

A CMF refere que a autarca deu ainda como exemplo o trabalho desenvolvido pelo município através de outras estruturas municipais, como os ginásios municipais, o Centro Comunitário do Funchal e a Universidade Sénior, que, com profissionais habilitados, promovem não só a actividade física, mas também o combate ao isolamento, a promoção da literacia em saúde e programas de estimulação cognitiva.

“É fundamental que o poder local assuma este papel de proximidade, de mobilização e de facilitador de respostas junto da comunidade”, afirmou Helena Leal, reforçando a importância da colaboração multissetorial e intersectorial para enfrentar os desafios do envelhecimento e da demência.

Revela também que a autarca realçou a importância destas iniciativas como forma de sensibilizar e motivar a sociedade a construir um futuro “mais saudável, mais activo e, sobretudo, mais preventivo”.

A conferência contou ainda com a intervenção de oradores convidados que trouxeram diferentes perspetivas sobre os desafios da demência e do envelhecimento.

De referir que Ana Lúcia Faria, professora e investigadora da Universidade da Madeira - Faculdade de Artes e Humanidades, abordou o tema 'A Tecnologia e o Apoio na Demência'. Já Isabel Fragoeiro, professora coordenadora da Universidade da Madeira - Escola Superior de Saúde, apresentou a comunicação 'A Saúde Mental de quem cuida'.