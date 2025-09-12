Bomba da Segunda Guerra Mundial leva à retirar 800 pessoas na Alemanha

A detecção e desativação de uma bomba norte-americana de 250 quilogramas da Segunda Guerra Mundial na cidade de Munster, no oeste da Alemanha, obrigou hoje à retirada de 800 residentes, disseram as autoridades locais.

De acordo com o 'site' do município, a evacuação, entre as 12:00 e as 15:10 (entre as 13:00 e as 16:10 em Lisboa), afetou os residentes na zona próxima do estaleiro onde foi encontrada a bomba, enterrada junto ao LVM-Preussenstadion, o estádio do SC Preussen Munster, clube de futebol da segunda divisão da Bundesliga.

A operação, que envolveu cerca de 150 bombeiros, polícias e elementos da proteção civil local, implicou também restrições e desvios temporários da circulação ferroviária e rodoviária na cidade.

Ainda é comum aparecerem bombas da Segunda Guerra Mundial (1939-45) em cidades da Alemanha, país derrotado na Segunda Guerra Mundial.

No mês passado, o centro de Dresden, uma das cidades mais fustigadas por bombardeamentos dos aliados, foi evacuado devido à presença de uma bomba, desta feita britânica.

Cerca de 17.000 pessoas foram obrigadas a sair de casa nesta cidade, apelidada de "Florença do Elba", amplamente destruída durante um bombardeamento em fevereiro de 1945.

A bomba britânica, à semelhança da que foi hoje desativada, também pesava 250 quilos.

Em Janeiro, cerca de 10.000 pessoas já tinham sido retiradas em Dresden, quando uma outra bomba foi encontrada no mesmo local.

Em Junho, mais de 20.000 pessoas tiveram também de sair de uma zona de Colónia, na maior operação de desativação de bombas nesta grande cidade do oeste da Alemanha, depois de terem sido encontradas três bombas da Segunda Guerra Mundial.