O dia da primeira ‘mexida’ no actual Governo Regional da Madeira

Exactamente cinco meses após tomar posse, o elenco do XVII Governo Regional da Madeira sofre hoje a sua primeira alteração, com Elsa Fernandes a substituir Jorge Carvalho à frente da Secretaria Regional da Educação, Ciência e Tecnologia.

É uma mudança motivada pela candidatura de Jorge Carvalho à presidência da Câmara Municipal do Funchal. Para formalizar a remodelação, o presidente do executivo madeirense, Miguel Albuquerque, vai ser recebido pelo Representante da República, pelas 09h30, no Palácio de São Lourenço. A tomada de posse terá lugar às 16h00, no salão nobre da Assembleia Legislativa da Madeira.

Elsa Fernandes é professora associada da Faculdade de Ciências Exactas e da Engenharia da Universidade da Madeira (UMa). É licenciada em Matemática (Ramo Ensino), com mestrado e doutoramento em Educação - Didáctica da Matemática. Desenvolveu investigação para compreender o processo de aprendizagem, assim como a integração de tecnologias na aprendizagem de áreas do conhecimento. Foi, entre Maio de 2017 e Maio de 2025, vice-reitora da UMa, com os pelouros da internacionalização, investigação, inovação e empreendedorismo. Entre 2017 e 2025 foi membro do Conselho de Gerência da Startup Madeira, do conselho de administração da ARDITI, do Comité de Acompanhamento do Programa Regional Madeira 14- -20 e do Programa Regional Madeira 2030. Integrou ainda o Conselho Regional de Inovação da Madeira, que coordena a Estratégia Regional de Especialização Inteligente (EREI).

OUTROS EVENTOS NA AGENDA DE HOJE:

11h00 - Reunião da 4.ª Comissão Especializada Permanente de Habitação, Energia e Infraestruturas da Assembleia Legislativa da Madeira

11h30 - Acção política do JPP, tendo por porta-voz Élvio Sousa, na sala de imprensa do parlamento regional

17h00 - Apresentação da nova temporada artística no Teatro Municipal Baltazar Dias.

PRINCIPAIS ACONTECIMENTOS VERIFICADOS NO DIA 15 DE SETEMBRO:

1276 - O português Pedro Hispano, Pedro Julião, é eleito Papa com o nome João XXI.

1765 - Nasce, em Setúbal, o poeta Manuel Maria Barbosa du Bocage.

1830 - Abre, no Reino Unido, a linha de caminho de ferro entre Liverpool e Manchester.

1890 - Nasce a escritora inglesa de "suspense" Agatha Christie, criadora do detetive Hercule Poirot e de Miss Marple.

1894 - Nasce o cineasta francês Jean Renoir, realizador de "As Regras do Jogo". Filho do pintor Pierre Auguste Renoir (1841-1919).

1911 - É fundado, na cidade do Porto, por um grupo de estudantes, o Académico Futebol Clube.

1917 - o Governo provisório liderado pelo menchevique Aleksandr Kerensky proclama a Rússia uma República.

1935 - Alemanha Nazi. São aplicadas as Leis de Nuremberga que excluem definitivamente os judeus dos direitos de cidadania.

1942 - II Guerra Mundial. Forças alemãs atacam Estalinegrado, na União Soviética.

1949 - Konrad Adenauer é eleito o primeiro chanceler da República Federal da Alemanha, após a II Guerra Mundial.

1963 - Ataque do grupo secreto racista e neonazista norte-americano Ku Klux Klan a uma igreja batista, em Birmingham, no Alabama, causa a morte a seis crianças.

1971 - Primeira ação do Greenpeace. Doze voluntários canadianos içam uma bandeira com o símbolo da paz e partem de Vancouver num velho barco de pesca, o "Phyllis Cormack", com o objetivo de impedir um teste nuclear do Governo norte-americano em Amchitka, ilha ao largo do Alasca.

1979 - A Lei n.º 56/79, emitida pela Assembleia da República e publicada no Diário da República nº. 214/1979, cria o Serviço Nacional de Saúde, no âmbito do Ministério dos Assuntos Sociais, enquanto instrumento do Estado para assegurar o direito à proteção da saúde, nos termos da Constituição. O acesso é garantido a todos os cidadãos, independentemente da sua condição económica e social, bem como aos estrangeiros, em regime de reciprocidade, apátridas e refugiados políticos.

1988 - O Parlamento Europeu aprova o relatório que condena a ocupação de Timor-Leste pela Indonésia.

1989 - A urna com os restos mortais do escritor português Eça de Queiroz, morto em Paris, em 1900, é trasladada de Lisboa para o jazigo de família em Tormes, em Santa Cruz do Douro do concelho de Baião.

1998 - A Optimus, terceira operadora portuguesa de redes móveis, inicia a atividade.

- Registo do domínio Google.com.

1999 - O Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP) entra em funções.

2003 - Entra em vigor o novo regime da ação executiva sobre processos de penhoras e cobranças de dívidas e é criada a nova profissão do "solicitador de execução".

- Morre, aos 91 anos, o monsenhor Manuel Teixeira, último representante da Macau missionária. Entre as condecorações que recebeu, encontram-se a de Oficial da Ordem do Império, e as de Comendador da Ordem do Infante D. Henrique e da Ordem Militar de Santiago e Espada.

2004 - A cientista Maria Arménia Carrondo, do Instituto de Tecnologia Química e Biológica da Universidade Nova de Lisboa, é distinguida com a medalha europeia em Química Bio-Inorgânica, atribuído por uma Comissão de 14 cientistas Europeus de renome internacional da área da Bio-Inorgânica, durante o Congresso Eurobic7, em Garmisch-Partenkirchen, na Alemanha.

- Morre, com 55 anos, Johnny Ramone, guitarrista e cofundador da banda The Ramones.

2005 - Assembleia da República aprova, em votação final global, com os votos favoráveis do PS, PSD, PCP, BE e PEV, a proposta governamental que prevê o fim dos privilégios dos titulares de cargos políticos, como as subvenções vitalícias.

- O primeiro ministro israelita Ariel Sharon declara na Cimeira de líderes mundiais das Nações Unidas (ONU), em Nova Iorque, Estados Unidos, que os palestinianos têm direito ao seu próprio Estado e que Israel não deseja governá-los.

2007 - 115 presos preventivos são libertados e sujeitos a medidas de coação alternativas, no âmbito do novo Código de Processo Penal, que restringe a prisão preventiva, passando esta medida de coação a poder ser aplicada apenas a crimes cuja pena prevista é superior a cinco anos.

- Morre, aos 90 anos, o trombonista cubano Generoso Jiménez, colaborou no disco e no documentário "90 millas" da sua compatriota Gloria Stefan.

- Morre, aos 39 anos, Colin Steele McRae, piloto escocês, cinco vezes campeão do Rali do Reino Unido. Ganhou o título de piloto do mundo em 1995, foi vice-campeão em 1996, 1997 e 2001, e terceiro em 1998.

2008 - O banco de negócios norte-americano Lehman Brothers, um dos gigantes da banca de investimento mundial, declara falência causando uma queda em todos os mercados financeiros, assinalando uma mudança no sistema financeiro global.

- O Presidente do Zimbabué, Robert Mugabe, e o seu rival, Morgan Tsvangirai, assinam em Harare um acordo de partilha de poder concluído ao fim de cinco meses de violência e após difíceis negociações. O acordo para a formação de um governo de unidade nacional põe fim a quase três décadas de monopólio no poder do atual Presidente Mugabe.

- Morre, com 65 anos, o teclista inglês Richard Wright, um dos membros fundadores dos Pink Floyd.

2011 - O governo anuncia a criação da Direção Geral do Património Cultural, que integra os institutos dos museus, património arquitetónico e arqueológico - IGESPAR e IMC - bem como a Direção Regional de Cultura de Lisboa e Vale do Tejo.

2012 - Por iniciativa do movimento "Que se lixe a troika! Queremos as nossas vidas!", realizam-se manifestações um pouco por todo o Portugal, que juntam milhares de pessoas. Em Lisboa os manifestantes desfilaram da Praça José Fontana em direção à Praça de Espanha.

2015 - No Brasil, no âmbito da Operação Lava Jato, o ex-ministro José Dirceu, o ex-tesoureiro do PT João Vaccari Neto e outras 13 pessoas são acusados por corrupção e outros crimes.

- A Coreia do Norte anuncia que começou novamente a operar o reator nuclear de Yongbyon, considerado a principal fonte de plutónio do regime de Kim Jong-un para abastecer o seu programa de desenvolvimento de armas nucleares.

2017 - A agência de notação financeira Standard and Poor's tira Portugal do 'lixo', revendo em alta o 'rating' atribuído à dívida soberana portuguesa de 'BB+' para 'BBB-', um primeiro nível de investimento.

- Morre, aos 91 anos, Harry Dean Stanton, ator, músico e guitarrista norte-americano, protagonista do filme "Paris, Texas".

2018 - A equipa masculina do Benfica vence a Taça dos Clubes Campeões Europeus de atletismo de pista de sub-20, em Castellón, Espanha.

- A judoca Patrícia Sampaio sagra-se campeã europeia de juniores, na categoria de -78 kg, ao vencer na final, em Sófia, Bulgária, a alemã Christina Faber, por 'waza ari'.

2019 - Morre, aos 67 anos, o cantor luso-brasileiro Roberto Leal, nome artístico de António Joaquim Fernandes. Alcançou o seu primeiro grande êxito com "Arrebita".

- Morre, aos 75 anos, Ric Ocasek, músico e escritor norte-americano, vocalista da banda The Cars.

2020 - Os Emirados Árabes Unidos e o Bahrain assinam acordos de normalização com Israel, em Washington, na Casa Branca, considerados pelos palestinianos como uma "punhalada nas costas".

- Covid-19: Portugal continental entra em situação de contingência até 30 de setembro.

- Morre, aos 75 anos, Momcilo Krajisnik, antigo dirigente dos sérvios da Bósnia, condenado por crimes de guerra por um tribunal internacional.

- Morre, com 83 anos, Moussa Traoré, Presidente do Mali entre 1968 e 1991.

2022 - O chefe de Estado de Angola, João Lourenço, promete "ser o Presidente de todos os angolanos" e promover o desenvolvimento económico e o bem-estar da população, ao discursar na cerimónia de posse para o segundo mandato.

2023 - Morre, aos 91 anos, Fernando Botero, artista plástico colombiano, fez a sua própria interpretação volumosa de "La Gioconda", de Leonardo da Vinci (1452-1519). Ao longo da carreira, recebeu vários prémios e homenagens, como o Prémio Nacional de Artes da Colômbia, em 2000, e a Ordem Nacional da Legião de Honra da França, em 2004.

2024 - Morre, aos 70 anos, Tito Jackson, músico e guitarrista norte-americano, um dos membros dos The Jackson 5, banda do 'rei da pop' Michael Jackson (1958-2009).

