Saúde mental em foco no Dia Mundial da Prevenção do Suicídio

Assinala-se hoje o Dia Mundial da Prevenção do Suicídio, que é uma data dedicada à consciencialização e à valorização da vida. Criada pela Associação Internacional para a Prevenção do Suicídio, em parceria com a Organização Mundial da Saúde, a iniciativa procura quebrar tabus, incentivar o diálogo e oferecer apoio a quem enfrenta momentos de sofrimento.

Falar sobre saúde mental, oferecer escuta empática e buscar ajuda profissional são passos fundamentais para prevenir o suicídio. Pequenas atitudes de acolhimento podem salvar vidas.

Na Região, a data será assinalada com uma cerimónia aluvisa, que contará coma presença da secretária regional de Saúde e Protecção Civil, Micaela Fonseca de Freitas, pelas 10 horas, na sala de conferências do Hospital Dr. Nélio Mendonça.

A nível nacional, é de destacar que a nova linha para a prevenção do suicídio entra hoje em funcionamento, com o número próprio 1411, e pretende ser uma resposta para um comportamento que, em média, causa três mortes por dia em Portugal.

Esta linha foi criada no início de 2024, através de uma lei aprovada no parlamento, com o objetivo de prevenir o suicídio e os comportamentos autolesivos, entrando agora em funcionamento, depois da regulamentação publicada na última semana.

Embora integrada na linha SNS 24 e em articulação com o respetivo serviço de aconselhamento psicológico, a linha de prevenção do suicídio vai operar, a partir de hoje, Dia Mundial da Prevenção do Suicídio, de forma totalmente autónoma, com identidade e número próprios, cabendo a sua coordenação aos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS).

Toda a informação pessoal e clínica fornecida pelos utentes será tratada com respeito pelo dever de confidencialidade, em conformidade com a legislação de proteção dos dados pessoais, indica a regulamentação.

OUTROS EVENTOS REGIONAIS:

- 9h30 - Abertura da Conferência 'Longevidade na Primeira Pessoa', no Centro Cultural e de Investigação do Funchal

- 12h00 - Apresentação do EMACNS – European Masters Athletics Championships Stadia 2025, no Jardins da Quinta Magnólia

- 12h30 - Chega Madeira realiza conferência de imprensa, na Rua da Bolívia (junto a uma frutaria), sito ao Bairro da Nazaré

- 15h00 e 16h00 - O secretário regional Pedro Rodrigues visita as obras em curso da Escola EB/PE/Creche Dr. Alfredo Ferreira Nóbrega Júnior (Camacha) e visita ao Pavilhão da Escola Básica do 2.º e 3.º Ciclos do Caniço, respectivamente

- 16h00 - Nova Direita com acção política, em frente a Sociohabita na Câmara Municipal do Funchal

- 17h30 - CDU com iniciativa política, na Rua Dr. Fernão Ornelas, junto ao Largo do Phelps

- 21h00 - Orquestra Clássica da Madeira realiza oncerto Quarteto de Cordas 'Atlântico', no Savoy Palace

CURIOSIDADES:

EFEMÉRIDES:

1526 - As forças do Sultão Suleimão I da Turquia capturam a cidade de Buda.

1740 - Nasce o poeta Nicolau Tolentino de Almeida, pertenceu ao movimento da Nova Arcádia.

1756 -- É criada a Companhia Geral da Agricultura das Vinhas do Alto Douro, para regulamentar os conflitos entre os interesses comerciais ingleses e os dos produtores do Douro, ordenar ainda a demarcação da região produtora; e estabelecimento efectivo no terreno da Região Demarcada.

1765 - A liberdade do comércio é estabelecida em Portugal.

1722 -- É estabelecido por lei sobre os vinhos e aguardentes um imposto especial, designado de "Subsídio Literário", para a manutenção dos estudos e subsistência das escolas menores, que vigorou até 1857.

1823 - Simão Bolívar é nomeado Presidente do Peru.

1836 - Vitória Setembrista. A Constituição de 1822 é restabelecida, formando-se um novo governo presidido pelo conde de Linhares, com Passos Manuel, Sá Nogueira e Vieira de Castro.

1844 - Termina a guerra francesa em Marrocos, com a assinatura do Tratado de Tânger.

1846 -- É patenteada a máquina de costura Elias Howe.

1898 -- Morre, aos 60 anos, a Imperatriz Sissi, conhecida como Sissi da Áustria e Hungria.

1911 - Reconhecimento conjunto da República Portuguesa pelas grandes potências europeias, Reino Unido, Espanha, Alemanha, Itália e Áustria, na sequência da ação diplomática de Manuel Teixeira-Gomes, embaixador em Londres.

1912 - Primeiro voo realizado em Portugal é efetuado por um piloto português em aeronave com motor.

1919 - Assinatura do Tratado de Saint-Germain pelos aliados, após a derrota da Alemanha na Grande Guerra (1914-1918), que põe termo ao domínio Habsburgo.

1928 - A Argentina nacionaliza a indústria petrolífera.

1939 - II Guerra Mundial. O Canadá declara guerra à Alemanha.

1943 - II Guerra Mundial. As tropas aliadas libertam Roma da ocupação nazi.

1967 - Os eleitores de Gibraltar manifestam-se a favor da ligação ao Reino Unido.

1975 - Desvio de mil espingardas automáticas G3 das instalações do exército, em Beirolas, Loures.

1979 -- Morre, aos 56 anos, Agostinho Neto, primeiro Presidente da República Popular de Angola.

1981 - Regressa a Espanha o quadro Guernica, de Pablo Picasso, depois do "exílio" em Nova Iorque, durante a ditadura de Francisco Franco.

1982 - É promulgado pelo Presidente da República, António Ramalho Eanes, o novo Código Penal que entra em vigor em 1 de Janeiro de 1983.

1986 - Augusto Pinochet anuncia um plebiscito que lhe dê maiores poderes para combater os ataques da oposição.

1988 - A Jugoslávia assume a presidência do Movimento dos Não-alinhados.

1989 - A Hungria abre a fronteira com a Áustria, permitindo a passagem de seis mil refugiados da República Democrática Alemã para o Ocidente.

1991 -- Morre, com 64 anos, o cineasta e poeta António Reis, realizador de "Jaime", "Ana" e "Rosa de Areia".

1992 - O primeiro ministro israelita Yitzhak Rabin declara, pela primeira vez, que o seu país está pronto a "aceitar concessões territoriais sobre o planalto do Golan em troca de uma paz total com a Síria".

1993 -- Morre, aos 96 anos, José de Azeredo Perdigão, advogado e presidente da Fundação Calouste Gulbenkian.

1996 - A Assembleia Geral das Nações Unidas (ONU) aprova, em Nova Iorque, Estados Unidos, o Tratado de Interdição Completa dos Ensaios Nucleares.

2002 - A Suíça torna-se no 190.º Estado-membro das Nações Unidas, por aclamação, na abertura da 57.ª Assembleia Geral das Nações Unidas, em Nova Iorque, Estados Unidos.

2003 - A ministra dos Negócios Estrangeiros sueca, Anna Lindh, 46 anos, é esfaqueada num centro comercial da baixa de Estocolmo. Acaba por morrer de madrugada do dia 11.

2003 -- Morre, com 62 anos, José Luís Nunes, deputado e fundador do PS.

2004 -- Manoel de Oliveira recebe o Leão de Ouro de Carreira do Festival de Veneza, Itália. O filme "O Quinto Império" é apresentado extraconcurso.

2005 -- Morre, aos 81 anos, Clarence "Gatemouth" Brown, cantor e guitarrista de jazz norte-americano. Recebeu em 1982 um prémio Grammy pelo seu álbum "Alright Again!".

2006 - Fecha a Maternidade de Mirandela, Bragança.

- O Jardim Botânico em Lisboa abre, por um dia, o primeiro borboletário da Europa. A abertura definitiva verificar-se-á em novembro.

2007 - É publicada em Diário da República nº. 174/2007, a Lei nº. 62,emitida pela Assembleia da República, com o novo Regime Jurídico das Instituições de Ensino Superior, que consagra a possibilidade de universidades e politécnicos se tornarem fundações públicas de direito privado.

2008 - Entra em funcionamento o acelerador gigante de partículas LCH do Laboratório Europeu de Física de Partículas (CERN) perto de Genebra, na Suíça, o mais potente do mundo. O LCH, um projeto que juntou milhares de cientistas do mundo durante 20 anos, procura simular os primeiros milésimos de segundo do Universo, há cerca de 13,7 mil milhões de anos atrás, e é considerado a experiência científica do século.

2009 - A cidade de Berlim, na Alemanha, é distinguida com o Prémio Príncipe das Astúrias da Concórdia 2009, em Oviedo, Espanha, 20 anos após a queda do muro.

2011 - A alheira de Mirandela, o queijo Serra da Estrela, o caldo verde, o arroz de marisco, a sardinha assada, o leitão da Bairrada e o pastel de Belém são eleitas como as "7 Maravilhas da Gastronomia" nacional.

2014 -- Morre, com 74 anos, o ator norte-americano Richard Kiel, fez carreira a desempenhar papéis de gigantes (tinha 2,18 metros de altura) ou de vilões, deu vida a "Jaws", o homem dos dentes de aço em filmes de James Bond.

- Morre, com 81 anos, António Garrido, antigo árbitro internacional português.

- Morre, aos 79 anos, Emilio Botín, banqueiro espanhol, presidente do Grupo Santander.

2015 - A Organização das Nações Unidas (ONU) autoriza os palestinianos a hastearem a sua bandeira na sede da ONU, em Nova Iorque, Estados Unidos. A Assembleia-geral da ONU aprova uma resolução neste sentido, com 119 votos a favor, oito contra, entre os quais Estados Unidos e Israel, e 45 abstenções.

2016 - Morre, com 86 anos, o artista plástico Mário Silva, premiado várias vezes pelo seu trabalho no domínio da pintura.

2017 - Morre, aos 69 anos, Len Wein, autor e editor norte-americano de banda desenhada, um dos criadores das personagens Wolverine e Monstro do Pântano.

2018 -- Morre, aos 86 anos, Paul Virilio, urbanista e filósofo francês, ex-diretor da Escola Especial de Arquitectura.

2020 - A líder da Myanmar, Aung San Suu Kyi, é formalmente excluída da Comunidade Prémio Sakharov por decisão da Conferência de Presidentes do Parlamento Europeu, devido aos crimes contra a comunidade Rohingya.

- A árbitra Vanessa Gomes, que atua desde 2007 no futebol feminino, é a assistente no Estoril Praia-Arouca, de arranque da II Liga masculina, tornando-se a primeira mulher a arbitrar nos campeonatos profissionais portugueses.

- Morre, aos 82 anos, Diana Rigg, atriz britânica, a Mrs. Peel da série de televisão "Os Vingadores" e uma Bond Girl.

- Morre, aos 82 anos, Franco Maria Ricci, editor, bibliófilo e designer italiano.

2021 -- Morre, com 81 anos, Jorge Sampaio, advogado, Presidente da República entre 1996 e 2006, presidente da Câmara de Lisboa de 1990 a 1995, secretário-geral do PS entre 1989 e 1992. Foi nomeado em 2006 pelo secretário-geral da Organização das Nações Unidas enviado especial para a Luta contra a Tuberculose e entre 2007 e 2013 foi alto representante da ONU para a Aliança das Civilizações. Presidia à Plataforma Global para os Estudantes Sírios, fundada por si em 2013.

2022 - Carlos III, 73 anos, é proclamado oficialmente Rei do Reino Unido, numa cerimónia realizada no palácio de St. James, em Londres.

2023 - A seleção portuguesa sub-19 de futsal sagra-se campeã europeia da categoria pela primeira vez, depois de vencer na final a Espanha por 6-2, em Porec, Croácia.

- Morre, aos 79 anos, Ian Wilmut, biólogo britânico, especialista em embriologia e o "pai" da ovelha Dolly, o primeiro mamífero clonado a partir de uma célula adulta.

2024 - O diretor-geral da Reinserção e Serviços Prisionais, Rui Abrunhosa Gonçalves, apresenta a demissão do cargo, que foi aceite pela ministra da Justiça, na sequência da fuga de cinco reclusos da prisão de Vale de Judeus, em Alcoentre, Lisboa, dias antes.

- A pianista Maria João Pires é distinguida, na área da Música, com o Praemium Imperiale, prémio internacional atribuído pela Associação de Arte do Japão, que reconhece anualmente o contributo internacional de cinco personalidades nas Artes e na Cultura.

- A justiça da União Europeia dá definitivamente razão à Comissão Europeia e determina que a empresa multinacional norte-americana Apple tem de reembolsar 13 mil milhões de euros de benefícios fiscais ilegais à Irlanda entre 1991 e 2014, pelo tratamento fiscal de lucros gerados por atividades da Apple fora dos Estados Unidos.

