Dia Mundial da Segurança do Doente assinalado pelo SESARAM

O Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira (SESARAM, EPERAM) assinala, no dia 17 de setembro, o Dia Mundial da Segurança do Doente, reafirmando o seu compromisso com a prestação de cuidados de saúde cada vez mais seguros e centrados no doente.

Instituído pela Organização Mundial de Saúde (OMS) em 2019, este dia visa alertar para os riscos associados à prestação de cuidados e promover uma cultura global de segurança. Em 2025, o tema definido pela OMS é “Cuidados seguros para cada recém-nascido e para cada criança”, sob o lema “Segurança desde o início”.

O SESARAM, através da sua Comissão de Gestão de Risco Global, preparou um conjunto de iniciativas que se estendem de 16 a 18 de setembro. O destaque vai para o programa científico do dia 17, que inclui uma conferência central sobre “Segurança do Doente, uma prioridade na Governação Clínica” e três mesas temáticas dedicadas à segurança materno-infantil.

Estão ainda programados um curso e um workshop sobre a segurança no transporte de doentes, além de ações de sensibilização junto da comunidade, como a projeção de vídeos informativos e atividades lúdicas para crianças internadas e em ambulatório.

Como forma simbólica de adesão à campanha mundial, os edifícios do Hospital Dr. Nélio Mendonça e da Secretaria Regional de Saúde e Proteção Civil serão iluminados a laranja entre as 20h00 e as 24h00 de 17 de setembro – cor que simboliza a segurança do doente a nível internacional.

Com estas ações, o SESARAM reforça o seu papel ativo na promoção da segurança do doente e junta-se ao movimento global em prol de cuidados de saúde mais seguros para todos.