Dia Mundial da Pessoa com Doença de Alzheimer assinalado no Forum Madeira

“Pequenos jogos, grandes memórias” é o nome da campanha de sensibilização promovida pela CBRE para assinalar o Dia Mundial da Pessoa com Doença de Alzheimer, comemorado a 21 de Setembro. O projecto, desenvolvido com a criatividade da agência de publicidade Brandhunters, terá uma activação nos próximo sábado e domingo, no Forum Madeira.

Tal como o corpo, também a mente precisa de treino diário. Pequenos hábitos, como ouvir música, praticar exercício, ler, recordar histórias ou jogar, podem fortalecer a mente, prevenir doenças neurológicas e melhorar a qualidade de vida

Assim, durante o fim-de-semana, a sensibilização estará presente em todo o Centro Comercial.

No Dia Mundial da Pessoa com Doença de Alzheimer, toda a equipa do Forum Madeira, incluindo colaboradores da Administração, Balcão de Informações, Manutenção e Limpeza, estará identificada com t-shirts Brain Booster, reforçando o compromisso com esta causa.

Paralelamente, haverá comunicação digital e será distribuído material informativo no Balcão de Informações (Piso 0).