Saída de estrada provoca um ferido no Funchal

Um carro despistou-se há instantes na Estrada da Camacha, na zona do Lombo da Quinta, no Funchal, derrubou um poste de electricidade e saiu de estrada.

Deste acidente resultou um ferido, uma mulher de 54 anos, que ficou encarcerada no interior da viatura.

A sinistrada foi retirada do carro pelos Bombeiros Voluntários Madeirenses, que ministraram os primeiros socorros no local.

A vítima apresentava ferimentos ligeiros.

No local estiveram sete elementos dos BVM, com uma ambulância e uma viatura de desencarceramento.