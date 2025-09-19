Saída de estrada provoca um ferido no Funchal
Um carro despistou-se há instantes na Estrada da Camacha, na zona do Lombo da Quinta, no Funchal, derrubou um poste de electricidade e saiu de estrada.
Deste acidente resultou um ferido, uma mulher de 54 anos, que ficou encarcerada no interior da viatura.
A sinistrada foi retirada do carro pelos Bombeiros Voluntários Madeirenses, que ministraram os primeiros socorros no local.
A vítima apresentava ferimentos ligeiros.
No local estiveram sete elementos dos BVM, com uma ambulância e uma viatura de desencarceramento.
