Dois jovens feridos em despiste de mota no Funchal

Um despiste de mota na Estrada Visconde Cacongo, no Funchal, provocou ferimentos em dois jovens esta terça-feira à tarde. O alerta foi dado às 16h40, mobilizando os Bombeiros Voluntários Madeirenses para o local.

Na mota seguiam um adolescente de 16 anos e uma criança de 6 anos, que sofreram diversas escoriações no corpo na sequência da queda. Para os socorrer foram destacadas duas ambulâncias e seis operacionais, que prestaram os primeiros cuidados no local antes de os transportar para as urgências do Hospital Dr. Nélio Mendonça.