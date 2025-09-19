Miro Freitas alerta para contas falsas criadas em seu nome
“Já houve pessoas a perder 20/30 mil euros”, confirmou ao DIÁRIO o cantor
Miro Freitas alertou, através das redes sociais, para uma burla que já lesou dezenas de pessoas.
Segundo o cantor madeirense, vários amigos e fãs foram enganados e burlados por alguém que criou várias contas falsas em seu nome, com o intuito de pedir dinheiro.
Os burlões têm criado áudios, vídeos e mandado mensagens com a sua fotografia manipulada, alegando que necessita de dinheiro porque está doente. Tenham também vender uma espécie de raspas com o intuito de extorquir dinheiro, referiu o cantor.
Além disso, Miro confirmou que algumas pessoas já chegaram a pagar 20 a 30 mil euros por espetáculos que nunca chegaram a acontecer, visto que se tratavam de contas falsas.
“Eu nunca peço dinheiro a ninguém. Nunca envie dinheiro para contas que dizem ser minhas, ignore e denuncie qualquer pessoa a pedir dinheiro ou ajuda financeira em meu nome porque dezenas de pessoas já foram enganadas transferindo dinheiro para contas falsas”, alertou.
