"O doente é e deve ser sempre a nossa prioridade", diz Micaela Freitas

A secretária regional de Saúde e Protecção Civil, Micaela Fonseca de Freitas, marcou presença nas celebrações alusivas ao Dia Mundial da Segurança do Doente, que este ano tem como tema ‘Cuidados seguros para cada recém-nascido e para cada criança’, sob o lema ‘Segurança desde o início’.

Em nota emitida à imprensa, a Secretaria revela que a governante começou por agradecer o "empenho, trabalho e dedicação" de todos os profissionais de saúde. "O doente é e deve ser sempre a nossa prioridade", afirmou, sublinhando o alinhamento total da Região Autónoma da Madeira com as diretrizes da Organização Mundial da Saúde (OMS).

Diz ainda que a responsável pela tutela da Saúde na Região destacou a Estratégia Regional para a Segurança do Doente 2024–2030, um instrumento que visa garantir "cuidados de saúde seguros e de qualidade, sempre e em todos os locais de prestação de cuidados de saúde". Este plano, desenvolvido pela Direcção Regional da Saúde, estrutura-se em cinco eixos estratégicos que promovem a melhoria contínua dos serviços.

Revela também que Micaela Fonseca de Freitas fez um reconhecimento especial ao SESARAM e, em particular à Comissão de Risco Global, pelo trabalho desenvolvido na gestão de risco, em harmonia com o preconizado na Estratégia Regional, e pelo empenho na melhoria contínua dos serviços prestados à população.

Diz igualmente que a governante realçou que o esforço contínuo dos profissionais de saúde é fundamental para a resiliência do Sistema Regional de Saúde e apelou ao envolvimento de todos, reforçando que a promoção da segurança do doente depende de um esforço colectivo. Destacou ainda que a liderança, os recursos humanos e financeiros, e a participação de cada profissional são componentes essenciais para um Sistema de Saúde resiliente, capaz de responder eficazmente a cenários adversos.

Para marcar simbolicamente o compromisso da Região, adianta que foi anunciado que os edifícios da Secretaria Regional de Saúde e Protecção Civil e do Hospital Dr. Nélio Mendonça seriam iluminados de laranja, a cor internacional da segurança do doente. Esta acção, conforme sublinha, coloca a Madeira no mapa global da OMS, demonstrando o compromisso com a causa a nível mundial.