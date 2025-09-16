‘Amigos do Parque Ecológico’ mudam de nome e alargam âmbito de acção

A Associação dos Amigos do Parque Ecológico do Funchal mudou a sua designação para Associação dos Amigos dos Ecossistemas do Arquipélago da Madeira (ECOAMA), de modo a abranger o âmbito das acções que actualmente desenvolve.

A nova designação foi aprovada pelos sócios que marcaram presença na reunião da sua Assembleia Geral Extraordinária que teve lugar no passado dia 12 de Julho, ocasião que serviu, também, para actualizar os estatutos desta organização.

Esta ‘mudança’ dá-se 29 anos depois da criação desta instituição, que desde Julho deste ano goza da categoria de Organização Não Governamental de Ambiente de Âmbito Regional, atribuída pela Agência Portuguesa do Ambiente, indo além do anterior Âmbito Local.

Todas estas alterações testemunham o alargamento do perímetro de acção desta associação, que começou efectivamente por actuar na zona do Parque Ecológico do Funchal, mas em 2005 alargou a sua actividade ao concelho de Santana, com a implementação do Campo de Educação Ambiental do Cabeço da Lenha, e, mais recentemente, em 2019, ao concelho de Santa Cruz, ao constituir o Campo de Educação Ambiental do Santo da Serra – Eva e Américo Durão, que passa a ser a sede da ‘renovada’ instituição.

Apesar deste alargar do âmbito geográfico das suas actividades, a associação mantém “o compromisso de continuar o trabalho de restauração do ecossistema, iniciado em Outubro de 2001, na área mais alta do Parque Ecológico do Funchal e na área adjacente ao Campo de Educação Ambiental do Cabeço da Lenha”.

Numa publicação na sua página de Facebook, a Associação dos Amigos dos Ecossistemas do Arquipélago da Madeira explica que “o logótipo da ECOAMA, criado pela designer Nélia Susana Ferreira, com a silhueta do coração e das três espécies do género Echium endémicas do Arquipélago da Madeira, é a expressão do nosso amor e da nossa vontade de continuar a trabalhar com afinco em prol dos ecossistemas destas ilhas e ilhéus do Atlântico”.