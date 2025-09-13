Suspeita de incêndio no Faial foi falso alarme

O Serviço Regional de Protecção Civil foi hoje alertado para uma suspeita de incêndio em mato nas Cruzinhas, no Faial, em Santana.

Para o local foram mobilizados os Bombeiros Voluntários de Santana, os Bombeiros Municipais de Machico, Bombeiros Sapadores de Santa Cruz e os Bombeiros Voluntários Madeirenses.

O helicóptero do SRPC também foi activado. Contudo, os meios foram desmobilizados, visto que não foi detectado qualquer foco de incêndio.