Município de Câmara de Lobos reforça frota com duas novas viaturas

A Câmara Municipal de Câmara de Lobos adquiriu recentemente duas novas viaturas ligeiras de caixa aberta, reforçando, desta forma, a capacidade de resposta dos serviços municipais de Obras e Ambiente. Esta aquisição corresponde a um investimento na ordem dos 138 mi, euros.

A primeira viatura, equipada com caixa fixa, ficará ao serviço da Divisão de Obras, concretamente da equipa de electricistas. "Será utilizada no transporte de materiais de grande porte, como mastros, cabos eléctricos e outros equipamentos necessários para as intervenções no terreno. A viatura, com capacidade para três lugares, incluindo motorista, tem uma tara máxima de 3.500 kg, garantindo robustez e segurança no transporte destes materiais2, explica uma nota da edilidade.

A segunda, com características semelhantes, é dotada de carroçaria basculante, ficará afeta ao Serviço de Ambiente. A sua função principal será o transporte de mondas e outros resíduos verdes, permitindo maior eficiência nas operações de limpeza e manutenção dos espaços públicos do concelho. Também esta viatura dispõe de capacidade até 3.500 kg e três lugares.

O investimento permitiu modernizar a frota e melhorar os meios técnicos colocados ao dispor das equipas municipais garantindo que dispõem das melhores condições para desempenhar o seu trabalho.

"Estas duas novas viaturas permitem responder com maior eficácia às necessidades da população, seja no apoio a eventos e manutenções elétricas do património público, seja na manutenção do ambiente e dos espaços verdes do concelho", termina.