Nova Direita alerta para "abandono e desleixo" na manutenção de estradas em Câmara de Lobos

O coordenador regional da Nova Direita, Paulo Azevedo, alerta para o "abandono e desleixo" na manutenção das estradas em Câmara de Lobos.

Numa nota de imprensa, Azevedo refere que responde a um apelo de moradores do concelho, nomeadamente os residentes do Beco do Saraiva, que fizeram "várias reclamações e inclusive um morador já danificou a sua viatura num dos buracos."

"É de lamentar a governação deste concelho, governa para alguns e os restantes só servem para pagar impostos", disse Paulo Azevedo, advertindo o "candidato a Câmara de Lobos e actual presidente da junta de freguesia que olhe e tenha respeito por estas pessoas": "Não basta só olhar para os bairros sociais, apesar destes bairros em Câmara de Lobos darem votos ao PSD, também têm de dar atenção a restante população", disse.