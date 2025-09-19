Saturnino Sousa promete ambulância em permanência na Camacha

O candidato da coligação PSD/CDS-PP à presidência da Câmara Municipal de Santa Cruz garante que, caso venças as eleições autárquicas, terá como prioridade colocar uma ambulância em permanência na freguesia da Camacha.

Afirma que neste momento a Companhia de Bombeiros Sapadores de Santa Cruz tem falta de efectivos, mas com a entrada de novos elementos essa será uma falta que pode ser colmatada já no próximo ano.

Saturnino Sousa deslocou-se até ao destacamento da Companhia, no Bairro da Nogueira, onde constatou que as obras estão concluídas e que as pessoas desejam o serviço de bombeiros, principalmente, para acudir a emergências pré-hospitalares.

O líder da coligação 'Mais Santa Cruz' fala de uma legítima aspiração da população da Camacha que pode ser atendida dentro de pouco tempo.

“O nosso compromisso é que, a partir da data de entrada dos novos efectivos na Companhia de Bombeiros Sapadores de Santa Cruz, seja possível ter uma ambulância no destacamento da Camacha, garantindo mais celeridade e mais eficácia no socorro às populações”, concluiu.