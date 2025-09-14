Élia Ascensão desafia Governo a adquirir Café Relógio na Camacha

A presidente da Câmara Municipal de Santa Cruz, Élia Ascensão, desafiou, hoje, o Governo a adquirir o Café Relógio, durante a sua intervenção na sessão solene do 31º aniversário da elevação da Camacha a Vila.

“Lembro, a propósito, o estado de degradação do Café Relógio e lanço o desafio para que o Governo Regional atente a aquisição deste espaço icónico para a Camacha, um espaço de valor e relevância turística para a Região, mas também de valor afectivo para a população da Camacha”, sublinhou a autarca.

Élia Ascensão argumentou que, “ao passar o imóvel para a esfera pública, teria a legitimidade e fundamentação para a intervenção e investimento público que o espaço merece e aguarda há largos anos”.

A presidente da Câmara destacou também, no seu discurso, a cooperação entre o executivo JPP e as colectividades e forças vivas de cada sítio, de cada freguesia. Não deixou ainda de fazer uma menção especial aos 31 anos de elevação a vila da Camacha e ao “trabalho meritório e de qualidade” que tem sido desenvolvido pela actual Junta de Freguesia da Camacha, liderada pelo Pedro Fernandes, prestes a cessar funções.