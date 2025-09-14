Governo Regional anuncia reconversão da Escola do Rochão na Camacha

O Governo Regional vai avançar com a reconversão da antiga Escola do Rochão, que dará origem a 11 novos fogos habitacionais destinados a jovens famílias, ao abrigo do Programa de Renda Reduzida. O anúncio foi feito, este domingo, pelo secretário regional de Equipamentos e Infraestruturas, Pedro Rodrigues, durante as comemorações do 31.º aniversário da elevação da Camacha a vila.

O governante reiterou que o executivo regional "continuará a fazer tudo ao seu alcance para promover um desenvolvimento sustentado" e "melhorar a qualidade de vida" naquela freguesia, recordando os investimentos já realizados pelo Governo na Camacha.

Como exemplo, apontou as obras de reabilitação e melhoria da eficiência energética realizadas no Conjunto Habitacional Casais d’Além, "que beneficiaram 32 famílias".

O secretário regional de Equipamentos e Infraestruturas anunciou também que irá iniciar, "no próximo ano", a reabilitação integral do Bairro da Nogueira, adiantando que "já foi realizado um levantamento exaustivo de mais de 350 habitações"

Além da reconversão da Escola do Rochão, "que visa fixar jovens famílias na freguesia", o Pedro Rodrigues anunciou que serão entregues ainda este mês mais de 70 habitações no Caniço, nas zonas das Eiras e do Garajau, também ao abrigo do Programa de Renda Reduzida.

Na área da educação, Pedro Rodrigues salientou a intervenção em curso na Escola Básica com Pré-Escolar e Creche Dr. Alfredo Nóbrega Júnior, num "investimento superior a 2,1 milhões de euros, cuja conclusão está prevista para Março de 2026, beneficiando cerca de 390 alunos".

Quanto a infra-estruturas e acessibilidades, o secretário regional destacou a construção da Via Expresso, a reconstrução da Estrada Regional 203, nas Carreiras, concluída em 2022 e a requalificação em curso da Estrada Regional 204, conhecida como Estrada do Aeroporto. Pedro Rodrigues elencou ainda diversos investimentos do Governo Regional na agricultura, no sector social e na cultura.