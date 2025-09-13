BE quer reabilitar o centro histórico da Camacha

“O Bloco de Esquerda (BE) tem prioridades também para a Camacha”, afirmou o candidato à Câmara Municipal de Santa Cruz, na sequência de uma iniciativa promovida naquela freguesia.

Na ocasião, Diogo Teixeira constatou o estado de “abandono” a que foi votado o centro histórico da Camacha.

“Basta olhar à volta no centro histórico da Camacha e vemos vários edifícios abandonados, edifícios que poderiam servir para dinamizar o comércio e edifícios que poderiam servir para dinamizar a cultura na Camacha”, afirmou o candidato, passando a apresentar as propostas do partido, a começar pela reabilitação do centro histórico da Camacha.

“Queremos reabilitar o centro histórico da Camacha para devolver a antiga vida desta que já foi uma vez a capital da cultura madeirense e hoje está muito aquém desse título”.

A aposta na Cultura, “com especial enfoque no artesanato, como por exemplo na Obra de Vimes”, foi outro dos objectivos enunciados pelo bloquista.

Nesta linha, candidatura do Bloco relança ainda uma proposta que já defendeu, quer no Parlamento Regional, quer noutros actos eleitorais, que passa desigualmente pela criação de espaços culturais “onde se possa viver a cultura madeirense”.

A ideia é construir (se necessário) ou reabilitar espaços já existentes para que funcionem museus do artesanato e da cultura madeirense, no intuito de que os mesmos sejam um factor de dinamização to turismo.

O BE comprometeu-se ainda a resolver outros problemas que “afectam o dia-a-dia dos camacheiros”, como “estradas mal alcatroadas ou problemas com a rede de esgotos”. Isto porque uma das prioridades do Bloco é “fazer com que a Camacha seja um sítio para viver e não apenas para visitar quando há festa”.