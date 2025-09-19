Estacionamento, auditório e habitação no topo das prioridades do JPP
Arnaldo Hernández, candidato do JPP à Câmara Municipal da Ribeira Brava, apontou como prioridades imediatas a criação de novos estacionamentos, a construção de um auditório e o reforço da habitação, sublinhando que esta última deve ser um pilar fundamental, com a autarquia a colaborar diretamente com a população nos projetos arquitetónicos. Defendeu ainda melhorias na mobilidade, exigindo uma resposta eficaz nas carreiras do transporte público coletivo.
O candidato recordou que Pedro Calado, então vice-presidente do Governo Regional, prometeu obras no valor de "16 milhões de euros" para o concelho, mas nada foi concretizado. Criticou também a gestão do estacionamento na nova praça da vila, considerando-o “desastroso” por não permitir a entrada de muitos carros devido a dificuldades de acesso. “Não estou contra o encerramento da vila ao trânsito, mas contra a forma radical como foi feito”, afirmou.
Hernández questionou ainda a diferença de investimento entre concelhos, apontando os 37 milhões de euros aplicados no acesso ao Jardim do Mar e perguntando porque não se fez o mesmo na Ribeira Brava.
Jorge Santos, candidato da coligação PSD/CDS, replicou as críticas, lembrando que foram figuras do próprio JPP a classificar a vila como estando num “marasmo” e que hoje a perceção é diferente. “O discurso mudou”, ironizou.