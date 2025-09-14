JPP quer dar prioridade às bandas e grupos da terra nas festas da Ribeira Brava

O cabeça-de-lista do JPP à Câmara Municipal da Ribeira Brava, Arnaldo Hernandez, defendeu, hoje, a valorização da cultura e das tradições locais, tendo criticado a autarquia por dar prioridade à contratação de artistas, bandas e grupos de fora para animar os eventos no concelho.

“Ao longo destes 12 anos, a cultura e as tradições da nossa terra têm sido esquecidas e desvalorizadas. Temos assistido a uma aposta em eventos, com cabeças de cartaz de renome, que são importantes para atrair público e dinamizar a economia local, mas quando se tornam a prioridade absoluta, acabam por deixar pouco espaço para os nossos grupos culturais e tradicionais. As nossas bandas filarmónicas, grupos de folclore e associações culturais são a alma da Ribeira Brava. Devemos dar-lhes o palco que merecem e criar oportunidades de intercâmbio com outros grupos da Região e do país, reforçando a nossa identidade e mostrando ao mundo a riqueza da cultura ribeira-bravense e madeirense”, referiu o candidato, que revelou que o seu objectivo é encontrar um equilíbrio que permita valorizar o que é genuinamente local.

Numa nota de imprensa divulgada esta tarde, o JPP apresentou as principais propostas do JPP para o sector cultural na Ribeira Brava, tais como: criação de um espaço residencial para acolher visitantes e grupos culturais, através da requalificação da antiga escola desactivada da Bica de Pau, transformando-a num espaço polivalente preparado para eventos e intercâmbios; reforçar o apoio às casas do povo e associações culturais, com protocolos de colaboração financeira e logística, garantindo a preservação de tradições locais como os cordofones, acordeões e castanholas da Tabua; e construção do auditório municipal na vila da Ribeira Brava, uma promessa antiga que permitirá oferecer à população um espaço de qualidade para concertos, teatro e outros eventos culturais.

“A cultura é identidade, é memória e é futuro. Só valorizando o que é nosso poderemos construir uma Ribeira Brava mais orgulhosa das suas raízes e mais rica na sua diversidade”, rematou o mesmo candidato.