JPP quer usar terrenos municipais, prédios devolutos e património público para habitação

A candidata do Juntos Pelo Povo (JPP) à Câmara Municipal do Funchal visitou, hoje, os terrenos onde existiu o Bairro da Penha de França, na freguesia do Imaculado Coração de Maria, demolido em 2019.

Fátima Aveiro pretendeu com esta iniciativa demonstrar que os mesmos permanecem abandonados apesar da "enorme carência habitacional" no Funchal e disse que um dos elementos centrais do seu plano para a habitação pública passa, precisamente, pela utilização dos terrenos municipais, prédios devolutos e de mais património rústico e urbano pertença da autarquia ou da Região.

“Não é boa gestão autárquica ter terrenos abandonados, prédios devolutos e outro património que dever ser utilizado ou requalificado para a construção de habitação pública, e nada fazer”, apontou a candidata do JPP, avançando que já enviou um requerimento à autarquia para consultar a lista de prédios devolutos que existem no concelho.

Fátima Aveiro afirma ainda que há património e recursos financeiros, apontando como fontes de financiamento o IHRU, fundos da União Europeia e as receitas recorde de IMI e IMT da autarquia.

Além da habitação a preços acessíveis, a candidata destaca como prioridades do partido: o custo de vida, maior concorrência no sector alimentar, mobilidade e trânsito, limpeza urbana, apoio social e combate aos sem-abrigo.

Segundo Aveiro, a falta de resposta da actual gestão PSD/CDS tem "afastado os jovens e as famílias para fora do concelho por causa dos preços proibitivos da habitação para arrendar ou comprar casa", sendo este "o único concelho da Região onde isso acontece”.

“Somos a primeira candidatura com um programa que está acessível a todos os funchalenses, e isso revela a seriedade e a motivação deste projecto para o Funchal", vincou.