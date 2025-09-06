JPP defende habitação acessível como prioridade, criticando aposta no novo campo de golfe

O secretário-geral do Juntos Pelo Povo (JPP), Élvio Sousa, afirmou este sábado, 6 de Setembro, que a criação de habitação acessível é uma prioridade para o partido, criticando a aposta do Governo Regional liderado pelo PSD/CDS na construção de um novo campo de golfe, na Ponta do Pargo.

Durante a 'Festa do Povo' promovida pelo partido, que decorre no Estádio do CS Marítimo, na cidade do Funchal, o líder da oposição na Região apresentou duas novas propostas, nomeadamente a criação de um Gabinete de Apoio ao Cidadão em Lista de Espera na Saúde e a Agenda-Madeira e Autonomia 2025-2045.

O evento, que reúne cerca de 500 dirigentes, militantes e simpatizantes do JPP, conta com a presença da candidata do partido à Câmara Municipal do Funchal, Fátima Aveiro, a presidente da Câmara Municipal de Santa Cruz e recandidata ao cargo, Élia Ascensão, assim como de vários outros candidatos a diferentes órgãos autárquicos dos diversos concelhos da Região.

Segundo Élvio Sousa, o Gabinete de Apoio ao Cidadão em Lista de Espera na Saúde pretende responder "à grande falha do Governo Regional", especificamente ao problema das listas de espera para consultas e cirurgias, que estima em "mais de 37 mil utentes". A estrutura deverá deslocar equipas às casas dos cidadãos para prestar apoio no acesso aos cuidados de saúde.

Já a Agenda 2025-2045 será um plano de desenvolvimento regional, que deverá ter início após as Eleições Autárquicas de 12 de Outubro, previsto para as próximas duas décadas. A medida deverá surgir em articulação com especialistas e representantes de diferentes sectores, tendo em vista "um plano de desenvolvimento sólido, inovador e profundamente autonómico para os próximos 20 anos".

O líder do JPP recordou ainda as origens do partido regional "produto de uma força autonómica popular e moderada", defendendo que o JPP está preparado para assumir responsabilidades governativas, apresentando-se como alternativa ao actual Executivo, ao qual teceu duras críticas.

Temos nos nossos quadros homens e mulheres livres, e sem o cadastro de terem levado a Madeira à bancarrota ou ao desvio de dinheiro. Por isso, atraímos pessoas de todos os níveis sociais, homens e mulheres com carreiras sólidas no setor social, no ensino, no ambiente, no turismo, na saúde, na gestão, finanças, empreendedorismo e sector primário. Élvio Sousa

Entre as "soluções" apresentadas no campo autárquico, mas também regional, Élvio Sousa elencou o programa regional de habitação acessível, a regulação do alojamento local, o reforço do Serviço Regional de Saúde, a redução de impostos como IVA e o ISP, a atracção de novas redes de supermercados com transporte marítimo próprio e o restabelecimento da ligação ferry, através "da diplomacia económica".