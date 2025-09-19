Habitação, estacionamento e ligação viária como prioridades imediatas

“O que ficou por fazer e o que é urgente fazer de imediato?” — foi a questão lançada aos três candidatos à Câmara Municipal da Ribeira Brava no debate da TSF-Madeira. Marco Martins, candidato do movimento RB1, apontou a habitação como prioridade, defendendo soluções a custos controlados através do PRR e dirigidas em primeiro lugar aos ribeira-bravenses.

O candidato sublinhou o muito progresso alcançado no concelho, mérito que atribuiu ao atual presidente da autarquia. “Ricardo Nascimento foi corrido do PSD em 2017, herdou uma dívida de 15,5 milhões de euros e ninguém lhe vai tirar esse mérito de ter conseguido colocar a Ribeira Brava a avançar”, afirmou, lamentando, contudo, o afastamento do movimento RB1 que ajudou a fundar.

Entre as necessidades mais prementes, destacou ainda a criação de novos parques de estacionamento e zonas de lazer, lembrando que já apresentou publicamente propostas nesse sentido, nomeadamente nas páginas do DIÁRIO e em plataformas dedicadas à Ribeira Brava.

Criticou, por fim, a opção pelo campo de golfe, considerando que os 20 milhões de euros investidos teriam sido mais úteis na construção da ligação da via rápida à Calheta, uma infraestrutura que, na sua ótica, teria trazido maiores benefícios ao concelho e à região.