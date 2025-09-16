Voltar ao passado, ser independente e auditoria às contas

No fecho do segundo debate autárquico promovido pela TSF-Madeira, realizado em Porto Moniz, João Jesus, candidato do Juntos Pelo Povo (JPP), garantiu que continuará a ser independente apesar de concorrer pelo partido. “A minha palavra vale mais do que todo o meu dinheiro”, afirmou.

Dinarte Nunes, candidato do PSD, anunciou como primeira medida uma auditoria às contas da Câmara Municipal, considerando-a essencial para uma gestão mais transparente. “Peço aos eleitores que acreditem em mim, porque este é um momento de mudança”, disse.

Já Olavo Câmara, do PS, acusou JPP e PSD de quererem “voltar ao passado” e apelou ao voto socialista como opção de progresso. Ao invés de recuar, "votar no PS é dar um salto em frente e ter uma visão" progressista para a próxima década, defendeu.