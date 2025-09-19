Zona alta de São Gonçalo vai ficar 8 horas sem fornecimento de água

A Câmara Municipal do Funchal (CMF) acaba de informar que, "devido a um rebentamento da rede de distribuição de água na zona alta de São Gonçalo, há necessidade de interromper o fornecimento de água".

Assim, "os arruamentos afetados são: Caminho dos Salões, Caminho das Pedras, Caminho do Terço, Caminho do Meio, Caminho das Voltas, Rua do Pomar, Rua Nova do Pomar, Rua do Clube da Choupana, Rua das Murteiras, Estrada da Boa Nova, Caminho, das Pedras, Rua da Casa Velha".

Mais informa que "as equipas do Departamento Águas do Funchal já estão, no terreno, para resolver a situação" e "prevê-se que a intervenção dure aproximadamente 8 horas. Tudo será feito para minimizar a duração da intervenção", acrescenta, agradecendo a CMF a compreensão dos munícipes afectados.